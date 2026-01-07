Era considerat viitorul fotbalului ucrainean! Mykhailo Mudryk promitea spectacol și goluri, dar realitatea a fost însă mult mai crudă. Extrema a strâns doar 73 de meciuri și 10 goluri în trei sezoane la Londra, iar în aprilie 2025 totul s-a prăbușit!

Un test antidoping pozitiv i-a adus rezilierea contractului și o suspendare pe termen nelimitat. Fără echipă și cu reputația pătată, ucraineanul a decis să-și schimbe viața. În loc să se retragă complet din sport, fostul winger s-a alăturat echipei de sprinteri a Ucrainei și vrea să concureze la Jocurile Olimpice din 2028, de la Los Angeles.

Mykhailo Mudryk, mesaj pentru fani de anul nou

Pentru a reuși, trebuie să îndeplinească baremul de calificare impus de World Athletics, sub 10 secunde pe suta de metri, și să treacă selecțiile naționale din 2027. Viteza rămâne atuul principal al lui Mudryk, iar specialiștii din atletism cred că ar putea avea o șansă reală la calificare.

Acum, Mudryk a postat pe site-urile de socializare o fotografie și un mesaj pentru oamenii care îl urmăresc, deși mulți nu mai aveau idee cum își consumă fotbalistul viața de zi cu zi.

Mudryk, care a susținut în mod repetat că nu s-a dopat intenționat, e reprezentat în procesul său de casa de avocatură care l-a reprezentat și pe Paul Pogba, un alt dopat celebru din fotbal. Pogba a primit, într-o primă fază, o suspendare de 4 ani, redusă la 18 luni ulterior, după apelul de la TAS.

Mykhailo Mudryk promite că va reveni curând în sport

Până când va fi dat un verdict, el încearcă să se derașeze de fotbal, de presiunea mediatică, iar de anul nou a postat o fotografie cu el într-o peșteră, în apă.

”La mulți ani tuturor fanilor mei. Am vrut doar să vă mulțumesc pentru sprijin.

Văd toate mesajele voastre și le apreciez cu adevărat, așa că vă rog să nu mă abandonați, așa cum nici eu nu renunț la mine.

Abia aștept să vă revăd”, a transmis fotbalistul.

Însă, Mudryk nu pare o persoană care să fie cu atât mai atentă la respectarea legii. În urmă cu o lună, la final de 2025, a fost oprit de poliție pentru că avea la mașina sa, un BMW de peste 150.000 de euro, gramuri fumurii care nu sunt reglementate legal.

