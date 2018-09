Mourinho isi poate face bagajele in orice moment! Declaratie SURPRINZATOARE: "In zilele noastre, e o exceptie de la regula"

Jose Mourinho are un inceput slab de sezon pe banca lui Manchester United.

Frank Lampard a vorbit despre soarta mentorului sau, Jose Mourinho, pe banca lui Manchester United, dupa startul slab de sezon al echipei din Premier League.

"Cu totii suntem predispusi demiterii in orice moment", a spus Lampard.

Actualul antrenor al celor de la New Derby se pregateste pentru meciul impotriva celor de la Manchester United si a comentat situatia in care se afla antrenorii care nu reusesc performante notabile.

"Adevarul este ca orice antrenor care rezista mai mult de trei ani la o echipa este in zilele noastre o exceptie de la regula. Nu cred ca asta este ceva specific pentru Jose, ci asa au inceput sa mearga lucrurile. Bineinteles ca in postura de antrenor stim cu totii ca esti predispus demiterii in orice moment. Sunt si eu, si el este, orice antrenor este. Dar, in acelasi timp, atunci cand ai succesul pe care l-a avut el, atat timp cat va continua ca antrenor, oamenii vor dori sa-l aiba pe Jose Mourinho la echipele lor", a declarat Frank Lampard.

Manchester United se afla la opt puncte in spatele liderului Liverpool in cursa pentru titlul din Premier League, iar la ultima partida din campionat au reusit doar un egal in fata celor de la Wolves.