Cat mai rezista Mourinho? Englezii s-au saturat: ce cota are Mourinho sa fie demis inainte de urmatorul meci al lui United

Manchester United a pierdut in Cupa Ligii cu Derby County din liga a doua.

Viitorul lui Jose Mourinho este din ce in ce mai nesigur pe banca lui United. Lipsit de rezultate si intrat in conflict cu jucatorii, "The Special One" si-a pierdut din aura de super antrenor de alta data.

Acum, englezii pariaza pe momentul in care va fi demis Mourinho de la United. O casa de pariuri din Anglia a oferit deja primele cote.

Astfel, Mourinho are o cota de 2/7 sa fie demis inainte de incheierea sezonului, 4/7 sa fie demis inainte de Craciun, 8-1 sa fie demis inainte de urmatorul meci si 3/1 sa fie primul antrenor din Premier League care este demis.