Manchester United, umilita de echipa lui Lampard! Un nou esec URIAS pentru Mourinho pe Olt Trafford

Manchester United a fost invinsa acasa de Derby County.

Echipa lui Mourinho a fost eliminata in 16-imile de finala ale Carabao Cup de Derby County, echipa din Chmapionship, antrenata de Frank Lampard.

Fara Pogba si Alexis Sanchez pe teren, Manchester United a pierdut la penalty-uri, dupa o egalare neasteptata a echipei lui Mourinho in minutul 90+4. Derby conducea 2-1 inca din minutul 85.

Totusi, echipa antrenata de Frank Lampard a fost mai concentrata si a reusit sa se impuna la penalty-uri. Dupa opt serii de lovituri de la 11 metri, Phil Jones a ratat, iar Man United a fost eliminata.

Echipa lui Jose Mourinho are un inceput slab de sezon, iar antrenorul este in pericol. Frank Lampard declara, inainte de partida de marti seara, ca orice antrenor trebuie sa fie pregatit in orice moment sa impacheteze, lansand un avertisment chiar si la adresa tehnicienilor care au rezistat mai multe sezoane pe banca unei echipe, asa cum este cazul lui Mourinho.