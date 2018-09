S-a intalnit cu oamenii lui Guardiola pentru transfer! Anunt BOMBA la PSG: ce supervedeta pot pierde GRATIS la vara

Seicii mai au o problema pe cap!

Trebuie sa-l convinga pe unul dintre cei mai importanti oameni din echipa sa-si prelungeasca acordul cu Parisul. Mijlocasul Rabiot, unul dintre capitanii clubului, se gandeste sa plece. Ofertat vara asta de Barca si Liverpool (pe care o iubeste din copilarie), Rabiot a ramas pana la urma pe Parc des Princes.

In 2019 ii expira insa contractul la Paris. L'Equipe scrie ca Barca, Chelsea, Juventus, Bayern, Tottenham si Liverpool il vor toate! Catalanii de la Sport merg mai departe si scriu despre o intalnire pe care Rabiot ar fi avut-o deja cu oamenii lui Pep Guardiola! City ar intra astfel pe lista cluburilor uriase care vor duce licitatia pentru Rabiot in urmatoarele luni.

Aflat la PSG din 2010, Rabiot (23 de ani) are cateva luni petrecute in centrul de tineret al lui City, in 2008. E singura sa experienta in afara Frantei. Mijlocasul central a jucat la nivel de seniori doar pentru PSG si Toulouse, iar in nationala Frantei are 6 aparitii.