Jucatorul care NU EXISTA in fotbal! PSG avea SUTE de milioane de dat, dar n-a gasit pe cine. Dezvaluiri de ultima ora

Thomas Tuchel a vorbit pentru Radio RMC despre primele sale 3 luni la PSG.

Neamtul a recunsocut ca nu e multumit in totalitate de campania de achizitii a clubului.

"Nu sunt 100% satistfacut, ca sa fiu sincer. Am cautat un numar 6. Am vrut sa-l inlocuim pe Thiago Motta. Ca sa fii un numar 6 la PSG, iti trebuie talent si multa personalitate. Nu am gasit pe nimeni care sa se incadreze in cerintele noastre, apoi am intrat in criza de timp. Am 100% incredere in echipa, in jucatorii care muncesc alaturi de noi. Privin inainte", a spus Tuchel.

Pentru PSG urmeaza meciul de campionat cu Saint-Etienne, vineri seara, apoi socul cu Liverpool din prima etapa a grupelor Champions League.

Tuchel e bucuros ca poate sa-l aiba in fiecare zi la antrenamente pe pustiul-magic Kylian Mbappe. Il avertizeaza insa sa ramana cu picioarele pe pamant.

"Trebuie sa stim cum sa ne comportam cu el, sa avem grija sa nu si-o ia in cap, sa progreseze tactic si sa isi dea seama de importanta muncii in fiecare zi. Diferenta se face la detalii", a mai spus Tuchel.