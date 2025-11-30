Dacă sezonul trecut echipa pregătită de Arne Slot a ”zbârnâit” în drumul spre titlu, în actuala stagiune ”cormoranii” scârțâie din toate părțile cu tot cu cele 500 de milioane de euro investite în transferuri.



Ruptură la Liverpool?! Decizie luată în premieră cu privire la Mohamed Salah



Sâmbătă după-amiază, Liverpool a întâlnit-o pe West Ham, în etapa cu numărul 13 din eșalonul de elită al Angliei.



Pentru prima oară de când a venit la Liverpool pe banca tehnică, Arne Slot l-a lăsat în campionat pe egipteanul Mohamed Salah, starul echipei, pe banca tehnică.



În acest sezon din Premier League, Salah a fost integralist în toate meciurile în afară de duelul cu Manchester United (1-2), când a fost scos în minutul 85 al confruntării.



Echipele de start în West Ham - Liverpool

