După un start excelent de sezon, cu 5 victorii în primele 5 etape, Liverpool s-a prăbușit, pur și simplu. Echipa lui Arne Slot a înregistrat eșec după eșec, iar în weekend a pierdut clar pe Anfield și contra lui Nottingham Forest, scor 0-3.

Carragher îl critică pe Salah: "Pe el îl aud doar când primește titlul de omul meciului sau are nevoie de un nou contract"



Jamie Carragher (47 de ani) a criticat lipsa de inițiativa lui Mohamed Salah, care în această perioadă dificilă a echipei nu apare la interviuri pentru a explica criza lui Liverpool. Fostul mare jucător de pe Anfield l-a înțepat pe starul egiptean, care în urmă cu un an acorda interviuri în care se plângea că nu primește un nou contract.



"Nu știu ce se întâmplă cu Liverpool. Antrenorul vede jucătorii în fiecare zi și iată că nu reușește să redreseze situația pentru moment. Și vorbim despre un manager care a câștigat Premier league.



Din nou, Virgil van Dijk a ieșit după meci și a vorbit așa cum trebuie să vorbească un căpitan, dar de fiecare dată doar Van Dijk este cel care iese în față.



Da, căpitanul trebuie să își asume acest rol, dar aș vrea să văd și alți jucători care ies și vorbesc pentru club. Acum un an, Mo Salah nu s-a ferit să iasă în față și să vorbească public despre situația sa, după ce clubul nu îi oferise un nou contract.



Pe Salah îl aud doar când primește titlul de omul meciului sau are nevoie de un nou contract. Aș vrea să îl văd și pe el ca un lider, ca pe o legendă a lui Liverpool care iese public și vorbește pentru echipă. Nu trebuie să fie mereu căpitanul cel care face asta", a spus Carragher, la Sky.

Golgheter în sezonul trecut din Premier League, cu 29 de reușite, Mohamed Salah are și el prestații sub așteptări în actuala stagiune. Egipteanul a marcat 5 goluri și a oferit 3 pase decisive în 17 jocuri.



Pentru Liverpool urmează duelul cu PSV Eindhoven din Champions League (miercuri, 22:00), iar ulterior meciul in Premier League cu West Ham (duminică, 16:05, LIVE pe VOYO).

VIDEO Liverpool, eșec drastic contra lui Nottingham Forest, 0-3

