"Giallorossii" au o perioadă de mercato foarte bună, dar mai vor să aducă doi jucători de atac de la echipe din Anglia, după transferul lui Evan Ferguson.



Bailey și Sancho sunt doriți pentru extremele atacului romanilor

AS Roma dorește să-i transfere până la finalul acestei perioade de mercato pe Leon Bailey și Jadon Sancho. Leon Bailey (28 de ani) este legitimat la Aston Villa și evoluează ca extremă dreapta. În stagiunea trecută, jamaicanul a bifat 38 de meciuri și 2 goluri, iar acum este cotat la 28 de milioane de euro. De transferul său ar mai fi interesate Fenerbahce și Manchester United.



Jadon Sancho (25 de ani) este cotat tot la 28 de milioane de euro, iar de el mai sunt intersate Juventus, Beșiktaș, Borussia Dortmund, Inter Milano și AC Milan. Internaționalul englez a evoluat în 41 de partide în sezonul precedent pentru Chelsea, unde a fost împrumutat, reușind să înscrie de cinci ori și să ofere alte zece pase decisive, intr-un sezon în care gruparea londoneză a câștigat trofeul Conference League.

Acesta evoluează ca extremă stânga și în calea perfectării transferului stă remunerația de 13 milioane pe sezon avută la Manchester United. Roma i-a propus 4.5 milioane de euro pe sezon, iar impresarii jucătorului vor să obțină o sumă de reziliere consistentă de la trupa de pe Old Trafford, pentru ca diferența remunerației să nu fie una mai mult decât dublă.

Mutările făcute de AS Roma în această perioadă de transferuri

În acestă perioadă de mercato, AS Roma i-a achiziționat pe Wesley (Flamengo / 25 de milioane de euro), Neil El Aynaoui (Lens / 23.5 milioane de euro), Evan Ferguson (Brighton / împrumutat, 3 milioane de euro), Daniele Ghilardi (Hellas Verona / 2.5 milioane de euro, împrumutat), Devis Vasquez (AC Milan / gratis) și Radoslaw Zelezny (Juventus U20 / gratis), dar i-a reprimit după împrumuturi și pe Marash Kumbulla (Espanyol), Mario Hermoso (Bayer Leverkusen), Edoardo Bove (Fiorentina), Luigi Cherubini (Carrarese), Ebrima Darboe (Frosinone) și Pietro Boer (Pianese).



În același timp, s-a despărțit de Enzo Le Fee (Sunderland / 23 milioane de euro), Samuel Dahl (Benfica / 9 milioane de euro), Nicola Zalewski (Inter Milano / 6.3 milioane de euro), Leandro Paredes (Boca Juniors / 3 milioane de euro), Eldor Shomurodov (Bașakșehir / împrumutat, 3 milioane de euro), Tammy Abraham (Beșiktaș / împrumutat, 2 milioane de euro), Ola Solbakken (Nordsjaelland / 950.000 de euro), Saud Abdulhamid (Lens / 500.000 de euro, împrumutat), Matteo Plaia (Atalanta / 500.000 de euro), Renato Marin (PSG / gratis), Davide Mastrantonio (Latina Calcio / gratis), Jan Oliveras (Celta Fortuna / gratis), Ricardo Pagano (Bari / împrumutat), Mattia Mannini (Juve Stabia / împrumutat), Mats Hummels (retras din activitate), Alexis Saelemaekers (AC Milan / împrumut expirat), Victor Nelsson (Galatasaray / împrumut expirat) și Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg / împrumut expirat).



