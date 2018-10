"Mi-a schimbat viata cantecul asta!" Guardiola si-a ales melodia preferata: "Nici n-aveti idee cat imi place!"

Guardiola a fost pus sa faca un top al melodiilor preferate

Invitat la o emisiune la BBC, Pep Guardiola si-a ales melodiile care i-au influentat viata, si pe care le asculta si acum.

Preferata lui - "Don't look back in anger", de la Oasis (1996).

"Imi place la nebunie cantecul asta, nici nu va puteti imagina cat de mult. Este incredibil. Scoate tot ce e mai bun din mine, e o capodopera."

"De fiecare data cand iesim in oras, cantam impreuna melodia asta."





Cantecul formatiei Oasis il duce pe Guardiola si cu gandul la atacul terorist din Manchester. Melodia a devenit imnul de omagiere a victimelor.

"Dupa atacul de pe arena din Manchester, melodia asta a devenit un fel de imn. Mi-a placut acel moment in care lumea stransa sa omagieze victimele a cantat impreuna acest cantec."

"In momentul atacului, eu eram acasa cu fiul meu, iar sotia mea era la concert, cu fata. Am fost norocosi. Multa lume a suferit, dar noi am fost norocosi."





Alte melodii preferate pe care le-a ales Pep Guardiola:

"The healing day" - Bill Fay (2012)

"Fiesta" - Joan Manuel Serrat (1970)

"Amor particular" - Lluis Llach (1984)

"New York, New York" - Frank Sinatra (1980)

"Your Song" - Elton John (1970)