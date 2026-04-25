Echipa antrenată de Daniel Pancu și-a adjudecat punctele în etapa a șasea din play-off, grație unui penalty transformat de Andrei Cordea în minutul 68. Lovitura de la 11 metri a fost acordată după ce șutul lui Camora a fost blocat cu mâna de Mikanovic. În urma acestui rezultat, formația din Gruia acumulează 37 de puncte și se apropie la două lungimi de liderul provizoriu, Universitatea.

La finalul confruntării, căpitanul feroviarilor a explicat că vizita finanțatorului Neluțu Varga a detensionat atmosfera din vestiar și a contribuit la atitudinea jucătorilor pe teren.

„Ne bucurăm că a fost alături de noi. A rezolvat tot cu salariile. Suntem bine, acum trebuie să facem treabă pe teren, să aducem trofeul acasă”, a spus Camora.

Obiectivul rămâne titlul

Deși meciul a fost lipsit de mari ocazii, fundașul s-a arătat mulțumit de efortul depus de colegii săi și a reconfirmat hotărârea echipei de a lupta până la ultimul meci.

„A fost o victorie perfectă. Mă bucur că am câștigat în fața suporterilor noștri. Echipa a avut o atitudine foarte bună. Este o victorie meritată. Am vrea să o dedicăm suporterilor. Universitatea este o echipă bună. Venea după un meci în care a jucat 120 de minute. Știm ce înseamnă asta. A fost încărcătură și la penalty. Echipa a luptat și suntem fericiți. Trebuie să ne relaxăm, apoi să ne gândim la meciul cu Rapid. Am spus de dinainte. Cât timp avem șanse matematice, vom da tot. Trebuie să câștigăm toate meciurile până la final, apoi vom vedea”, a transmis jucătorul grupării din Gruia.