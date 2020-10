Mesaj emotionant al lui Van Dijk dupa accidentare! Promisiunea facuta fanilor de fundasul lui Liverpool: "Este important sa nu renunti!"

Virgil van Dijk s-a accidentat grav si risca sa lipseasca tot restul sezonului de pe teren.

Fundasul a tinut sa le transmita un mesaj fanilor dupa ce a aflat verdictul medicilor. Olandezul a scris un mesaj pe contul sau de Twitter, in care le-a promis sustinatorilor ca va reveni mai puternic.

"M-am intalnit cu medicul pentru a planifica in cel mai mic detaliu procesul de recuperare, ca urmare a accidentarii suferite la meciul cu Everton. Acum sunt 100% concentrat asupra recuperarii si voi face tot ce pot ca sa revin pe teren cat mai repede.

In ciuda dezamagirii mele evidente, sunt convins ca ma voi intoarce pe teren mai bun, mai in forma si mai puternic ca niciodata, cu ajutorul lui Dumnezeu. In fotbal, ca si in viata, sunt de parere ca totul se intampla cu un scop si este important sa nu renunti, indiferent de suisuri si coborasuri. Cu sprijinul sotiei, copiilor, familiei si tuturor celor de la Liverpool, sunt pregatit pentru provocarea care ma asteapta", a scris fotbalistul.

Olandezul in varsta de 29 de ani va fi operat, iar potrivit medicilor pentru recuperare are nevoie de cel putin 6 luni.