"Toate lumea a contribuit la acest rezultat!" Pep Guardiola, in extaz dupa calificarea lui City in finala

Antrenorul spaniol revine in finala Champions League dupa 10 ani de absenta.

Manchester City s-a impus si la returul cu PSG, 2-0, dupa ce in tur invinsese cu 2-1, iar echipa antrenata de Pep Guardiola va juca in finala Champions League pentru prima data in istoria clubului. Antrenorul spaniol s-a aratat incantat de rezultat si spune ca meritul este colectiv, iar laudele trebuie impartite pentru toti oamenii din club.

"Sunt incredibil de mandru de echipa mea si ma gandesc in primul rand la jucatorii care n-au jucat azi. Toata lumea merita sa fie pe teren, toata lumea a contribuit la acest rezultat si este momentul sa ne bucuram. Trebuie sa castigam campionatul si apoi avem timp sa ne pregatim pentru finala.



Am recuperat foarte bine balonul in jumatatea adversa, iar o victorie cu 4-1 la general impotriva celor care au eliminat Barcelona si Bayern Munchen inseamna enorm pentru noi. PSG castiga titlul in fiecare an, este o echipa formata pentru succes, iar astazi au luptat pana la final. Noi am luptat impreuna si am ajuns in finala Champions League.

Lumea crede ca este usor sa ajungi in finala Champions League, dar nu este deloc asa. Este o competitie foarte dificila si uneori ai nevoie ca stelele sa se alinieze in favoarea ta", a spus Guardiola, citat de BBC.