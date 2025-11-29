Sunderland a reușit o "remuntada" de senzație în fața celor de la Bournemouth, revenind de la 0-2 pentru a câștiga cu 3-2, într-o partidă care a avut de toate: goluri de generic, penalty-uri și răsturnări de scor.

Începutul a aparținut oaspeților, care au lovit năprasnic. Amine Adli a deschis scorul rapid, în minutul 7, dar momentul de magie a venit opt minute mai târziu. Tyler Adams a reușit probabil golul sezonului, un lob uluitor de la 43 de metri, după ce a recuperat mingea în propria jumătate și l-a surprins pe portarul Robin Roefs ieșit dintre buturi.



La 0-2, "pisicile negre" păreau la pământ, dar spiritul de luptă specific a ieșit la suprafață. Enzo Le Fee a dat semnalul revenirii, transformând un penalty în minutul 30.



Repriză secundă de foc



Ieșiți de la cabine cu o altă atitudine, gazdele au egalat imediat după pauză prin Bertrand Traore (47), care a șutat imparabil pentru primul său gol la club. Nebunia a continuat, cu Bournemouth având un gol anulat de VAR pentru ofsaid (min. 48), înainte ca Brian Brobbey să arunce stadionul în aer.



Atacantul a finalizat cu capul un corner în minutul 70, completând o revenire de poveste. De la agonie la extaz, Sunderland a demonstrat că pe propriul teren este o forță de neoprit, oferind fanilor un meci de ținut minte.

