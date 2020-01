VIDEO | Executia despre care vorbeste TOATA PLANETA! Ce gol NEBUN ar fi putut marca Mbappe cu Saint-Etienne

PSG s-a distrat cu Saint-Etienne in Cupa Ligii Frantei si s-a calificat mai departe prin hattrick-ul lui Icardi si golurile lui Neymar si Mbappe, dar si autogolul lui Moulin. Oaspetii au ratat un penalty prin Cabaye, care a reusit sa inscrie la a doua incercare.

Insa, Mbappe a fost aproape sa inscrie golul anului, insa mingea a trecut milimetric pe langa poarta. Cel mai valoros jucator al lumii, a incercat o "rabona brutala", dupa cum scriu cei de la Marca, de la 17 metri.

Oh my ????..... If this 20 yard Rabona shot by Mbappe went in "Genius attempt " pic.twitter.com/5ENgZWLmoM



Cu golul marcat, Mbappe a ajuns la 8 meciuri consecutive in care inscrie cel putin un gol si la 6 assist-uri, in ultimele 8 partide.

Kylian Mbappé's last eight games for Paris Saint-Germain ???????? across all competitions:

⚽️.

⚽️.

⚽️????️.

⚽️????️????️.

⚽️⚽️.

⚽️????️.

⚽️⚽️.

⚽️????️????️.

A goal or assist every 42.9 minutes in that time ????. pic.twitter.com/ic4PlNKUmx