Departe de a fi un personaj plictisitor, Adrian Mutu și-a confirmat trăsăturile unice de caracter și în timp ce a filmat pentru documentarul „Fenomenul: povestea unui superstar”.

Dezvăluind cum a decurs munca depusă alături de fostul atacant al Fiorentinei, regizorul Remus Achim l-a numit pe Adrian Mutu ca fiind „cel mai haios” sportiv cu care a lucrat, în prima parte a carierei sale de creator de filme-documentar.

Cum simte un regizor o colaborare cu Adrian Mutu

„Sunt multe faze haioase, dar personajul cel mai haios e Adrian Mutu. Cu Adi stabileam că filmăm mâine la ora 14, iar mâine la ora 14 nu se mai întâmpla, amânam.

Ba nu avea timp, ba avea o situație, asta cred că e haios, dar, dincolo de lucrurile astea, cu Adi Mutu am descoperit Florența altfel decât dacă aș fi fost turist,” a dezvăluit Remus Achim, în exclusivitate pentru Sport.ro.