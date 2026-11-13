VIDEO EXCLUSIV Experiența de a filma cu Mutu: regizorul documentarului VOYO dezvăluie ce s-a întâmplat în spatele camerelor

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Remus Achim, despre experiența filmării documentarului-film cu Adrian Mutu.

TAGS:
Adrian MutudocumentarVoyoRemus AchimregizorPoveștile sport.ro
Din articol

Departe de a fi un personaj plictisitor, Adrian Mutu și-a confirmat trăsăturile unice de caracter și în timp ce a filmat pentru documentarul „Fenomenul: povestea unui superstar”.

Dezvăluind cum a decurs munca depusă alături de fostul atacant al Fiorentinei, regizorul Remus Achim l-a numit pe Adrian Mutu ca fiind „cel mai haios” sportiv cu care a lucrat, în prima parte a carierei sale de creator de filme-documentar. 

Cum simte un regizor o colaborare cu Adrian Mutu

„Sunt multe faze haioase, dar personajul cel mai haios e Adrian Mutu. Cu Adi stabileam că filmăm mâine la ora 14, iar mâine la ora 14 nu se mai întâmpla, amânam. 

Ba nu avea timp, ba avea o situație, asta cred că e haios, dar, dincolo de lucrurile astea, cu Adi Mutu am descoperit Florența altfel decât dacă aș fi fost turist,” a dezvăluit Remus Achim, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Adrian Mutu

  • Mutu
×
Mutu
Mutu dinamo
Mutu chivu 281225
Mutule
Mutule
Mutu
Interviu mutu
Mutu
Film mutu 021225 mutu
Fata la joc mutu 24042528
Fata la joc mutu 27382755
Fata la joc adi mutu steaua
Mutu
Mutu fcsb
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mutu, adorat în Florența, orașul-simbol al regiunii Toscana

„Profet” în Florența, Adrian Mutu poate să străbată străzile Bucureștiului cu o mai mare liniște decât în orașul în care Leonardo da Vinci s-a format, din punct de vedere artistic.

Cu 69 de goluri înscrise în cele 143 de meciuri jucate în tricoul Fiorentinei, Adrian Mutu este văzut de fanii „Viola” ca o legendă.

„Am stat acolo și toată lumea îl recunoștea, în orice restaurant intram, pe stradă. Dacă mergi cu Adi Mutu la mall, până în capăt, o să te oprească două persoane.

În schimb, dacă mergi cu el în Florența, o să fie coadă după tine,” a adăugat regizorul Remus Achim, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Adrian Mutu a înscris 103 goluri în cele 271 de apariții bifate în Serie A. Mutu a marcat 112 goluri în tricoul Fiorentinei, 57 pentru Verona, 33 pentru Juventus, 31 în tricoul Parmei, 28 pentru Cesena și 10 în tricoul „nerazzurrilor.” 

Urmărește mini-seria VOYO, „Fenomenul: povestea unui superstar”!

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un specialist a pus la încercare noua Dacia Spring 2027 și a observat o problemă neașteptată: „Ar putea fi îmbunătățită”
Un specialist a pus la încercare noua Dacia Spring 2027 și a observat o problemă neașteptată: „Ar putea fi îmbunătățită”
ULTIMELE STIRI
Edi Iordănescu semnează! Ce a spus despre oferta din Anglia: „Asta vreau!”
Edi Iordănescu semnează! Ce a spus despre oferta din Anglia: „Asta vreau!”
Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”
Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”
GOOOL Darius Olaru! Românul a dat startul unei „remontada” de senzație
GOOOL Darius Olaru! Românul a dat startul unei „remontada” de senzație
Nici bine nu a venit la Interul lui Chivu că poate pleca: ”Se chinuie!”
Nici bine nu a venit la Interul lui Chivu că poate pleca: ”Se chinuie!”
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Ce au scris francezii de la L'Equipe după ce Istvan Kovacs a dictat două penalty-uri în favoarea Italiei

Ce au scris francezii de la L'Equipe după ce Istvan Kovacs a dictat două penalty-uri în favoarea Italiei

Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: "Un miliard la sută așa se va întâmpla"

Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: "Un miliard la sută așa se va întâmpla"

Teodora Stoica, mesaj direct după ce MM Stoica a plecat de la FCSB

Teodora Stoica, mesaj direct după ce MM Stoica a plecat de la FCSB

Anamaria Prodan a dat de pământ cu Reghe după ce MM Stoica a plecat de la FCSB: „Prostul se bucură”

Anamaria Prodan a dat de pământ cu Reghe după ce MM Stoica a plecat de la FCSB: „Prostul se bucură”

Dumitru Dragomir e convins: ”E singurul care îl poate înlocui pe MM Stoica la FCSB”

Dumitru Dragomir e convins: ”E singurul care îl poate înlocui pe MM Stoica la FCSB”

Ciprian Marica e convins după ruptura dintre Becali și MM Stoica: ”Nu i-a pus o vorbă prea bună!”

Ciprian Marica e convins după ruptura dintre Becali și MM Stoica: ”Nu i-a pus o vorbă prea bună!”


Recomandarile redactiei
Edi Iordănescu semnează! Ce a spus despre oferta din Anglia: „Asta vreau!”
Edi Iordănescu semnează! Ce a spus despre oferta din Anglia: „Asta vreau!”
Mihai Stoica, anunțat înapoi la FCSB: ”Îl putem vedea mult mai devreme!” Ce opțiune mai are fostul oficial al roș-albaștrilor
Mihai Stoica, anunțat înapoi la FCSB: ”Îl putem vedea mult mai devreme!” Ce opțiune mai are fostul oficial al roș-albaștrilor
GOOOL Darius Olaru! Românul a dat startul unei „remontada” de senzație
GOOOL Darius Olaru! Românul a dat startul unei „remontada” de senzație
Edi Iordănescu, ferm după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „E de necontestat” + Marea surpriză
Edi Iordănescu, ferm după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „E de necontestat” + Marea surpriză
Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”
Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”
Alte subiecte de interes
"Fierbe" Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation în tribune. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu el
"Fierbe" Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation în tribune. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu el
"Știre falsă!" Burleanu intervine în cazul așa-zisului "selecționer interzis" pentru România
"Știre falsă!" Burleanu intervine în cazul așa-zisului "selecționer interzis" pentru România
INTERVIU cu Adrian Mutu: ”Vreau ca Tiago să-mi urmeze pașii”. Ce a spus despre documentar, națională și unde ar vrea să antreneze
INTERVIU cu Adrian Mutu: ”Vreau ca Tiago să-mi urmeze pașii”. Ce a spus despre documentar, națională și unde ar vrea să antreneze
”De ce nu a apărut Cristiano Ronaldo în documentar?” Răspunsul dat de Laszlo Boloni
”De ce nu a apărut Cristiano Ronaldo în documentar?” Răspunsul dat de Laszlo Boloni
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
CITESTE SI
O companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție

stirileprotvO companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție

„Nașul inteligenței artificiale” avertizează: IA ar putea prelua controlul lumii în trei ani

stirileprotv„Nașul inteligenței artificiale” avertizează: IA ar putea prelua controlul lumii în trei ani

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!