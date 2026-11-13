Departe de a fi un personaj plictisitor, Adrian Mutu și-a confirmat trăsăturile unice de caracter și în timp ce a filmat pentru documentarul „Fenomenul: povestea unui superstar”.
Dezvăluind cum a decurs munca depusă alături de fostul atacant al Fiorentinei, regizorul Remus Achim l-a numit pe Adrian Mutu ca fiind „cel mai haios” sportiv cu care a lucrat, în prima parte a carierei sale de creator de filme-documentar.
Cum simte un regizor o colaborare cu Adrian Mutu
„Sunt multe faze haioase, dar personajul cel mai haios e Adrian Mutu. Cu Adi stabileam că filmăm mâine la ora 14, iar mâine la ora 14 nu se mai întâmpla, amânam.
Ba nu avea timp, ba avea o situație, asta cred că e haios, dar, dincolo de lucrurile astea, cu Adi Mutu am descoperit Florența altfel decât dacă aș fi fost turist,” a dezvăluit Remus Achim, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Mutu, adorat în Florența, orașul-simbol al regiunii Toscana
„Profet” în Florența, Adrian Mutu poate să străbată străzile Bucureștiului cu o mai mare liniște decât în orașul în care Leonardo da Vinci s-a format, din punct de vedere artistic.
Cu 69 de goluri înscrise în cele 143 de meciuri jucate în tricoul Fiorentinei, Adrian Mutu este văzut de fanii „Viola” ca o legendă.
„Am stat acolo și toată lumea îl recunoștea, în orice restaurant intram, pe stradă. Dacă mergi cu Adi Mutu la mall, până în capăt, o să te oprească două persoane.
În schimb, dacă mergi cu el în Florența, o să fie coadă după tine,” a adăugat regizorul Remus Achim, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Adrian Mutu a înscris 103 goluri în cele 271 de apariții bifate în Serie A. Mutu a marcat 112 goluri în tricoul Fiorentinei, 57 pentru Verona, 33 pentru Juventus, 31 în tricoul Parmei, 28 pentru Cesena și 10 în tricoul „nerazzurrilor.”
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