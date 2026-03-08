Nottingham Forest, echipa patronată de controversatul Evangelos Marinakis, a făcut mai multe schimbări la nivelul băncii tehnice în acest sezon, în speranța că echipa se va salva de la retrogradare.

Edu Gaspar, ca și plecat de la Nottingham Forest

Vitor Pereira, ”instalat” în luna februarie, este al patrulea antrenor al sezonului la echipa de pe City Ground, după Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou și Sean Dyche.

Acum, miliardarul grec este gata să mai facă o ”victimă”. Edu Gaspar, directorul sportiv de la echipă, este ca și plecat de la Nottingham Forest. Oficialul echipei și patronul nu mai sunt în relații bune, scrie jurnalistul Nicolo Schira, pe pagina sa de Twitter.

Nottingham Forest are 28 de puncte și este prima deasupra liniei retrogradabile, la egalitate cu locul 18, ocupat de West Ham. Și Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, este implicată în lupta pentru ”salvare” din Premier League.

Pentru Nottingham Forest urmează un duel important, pe teren propriu, cu Fulham, iar un succes ar ajuta echipa de pe City Ground să se distanțeze de ”zona roșie”.