Manchester United plătește ”în rate” transferul lui Ronaldo! Înțelegerea secretă dintre clubul englez și Juventus

United l-a transferat de la fosta campioană a Italiei pentru 15 milioane de euro, dar Juve nu va primi banii imediat, ci în... rate! Cele două părți au ajuns la un acord pentru ca plata a trei milioane de euro anual, pentru următorii cinci ani. Suma se poate mări, în funcție de bonusurile trecute în contract.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, există niște bonusuri de cinci milioane de euro ”ușor de atins” și mai există altă clauză, de trei milioane de euro, reprezentând alte posibile bonusuri, probabil în funcție de performanțele echipei sau cifrele lui Ronaldo la Manchester.

Manchester United will pay €15m guaranteed to Juventus for Cristiano Ronaldo signing… but in five years. €3m per year until 2026, five different installments. ???????????? #MUFC

€8m add ons are also included. €5m potentially easy to reach, €3m more complicated. #Ronaldo