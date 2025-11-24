Înaintea partidei, Sport.ro a vorbit cu Jugurtha Hamroun, fostul jucător al FCSB-ului, fotbalist care a evoluat patru ani în Turcia și care știe perfect ce îi așteaptă pe ”tricolori”.

Hamroun avertizează România: „E o atmosferă nebună! Să aibă grijă”

Fostul mijlocaș al roș-albaștrilor a jucat la Karabukspor, Erzurumspor și Samsunspor, iar experiențele trăite în Turcia l-au convins că duelul din baraj nu va semăna cu niciun alt meci din preliminarii.

„Va fi un meci greu pentru România. Turcia are o echipă foarte bună și o atmosferă incendiară. Am jucat acolo, știu cum sunt oamenii – nebuni după fotbal, pe orice stadion, în orice oraș. Sunt atmosfere nebune. România trebuie să aibă grijă.

Tricolorii au șanse, totuși. Să sperăm că nu vor trăi din dezamăgirea meciului cu Bosnia. Le doresc tot norocul din lume și sper să scoată un rezultat foarte bun", a spus Jugurtha Hamroun pentru Sport.ro.

Algerianul este unul dintre cei mai tehnici jucători străini care au trecut prin Liga 1. A devenit rapid favorit la FCSB, pentru care a jucat 44 de meciuri, a marcat 11 goluri și a oferit 7 assisturi.

În Turcia, Hamroun a evoluat diverse perioade între 2012 și 2021, însumând peste 50 de meciuri.

România, drumul spre Cupa Mondială