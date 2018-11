Manchester United e gata sa dea BANI GREI pentru a-l pastra! Oferta COLOSALA pentru ca Martial sa ramana in Premier League

Manchester United pragateste un contract urias pentru Anthony Martial, pentru a-l pastra pe jucator la clubul din Premier League.

Englezii sunt gata sa-i ofere francezului aproximativ 52 milioane de euro pe an, incluziv bonusuri.

Cariera lui Martial la United parea terminata la inceputul sezonului, dupa o serie de conflicte cu Jose Mourinho.

Totusi, in ultima perioada, jucatorul a revenit si a marcat cinci goluri in ultimele patru partide din Premier League, ajutand Manchester sa urce in clasament.

Anthony Martial, in varsta de 22 de ani, urmeaza sa fie acum recompensat cu o intelegere pe cinci ani si un castig de aproximativ 220.000 de euro pe saptamana.

Cei de la United mai au optiunea sa-i ofere o prelungire a contractului cu inca un an, pentru a preveni o plecare pe gratis a sa in vara lui 2019.