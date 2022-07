Formația de pe Old Trafford l-a cumpărat pe Lisandro Martinez (24 de ani), fundașul central de la Ajax, care va semna un contract valabil până în 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

În schimbul argentinianului, Manchester United va plăti aproximativ 57 de milioane de euro, la care se pot adăuga alte 10 milioane din bonusuri. Astfel, suma totală a mutării se poate apropia de 70 de milioane de euro, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Lisandro Martinez a lucrat alături de actualul antrenor al lui Manchester United, Erik ten Hag, la Ajax, în perioada 2019-2022, când fundașul argentinian a strâns 118 meciuri și șase goluri.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez ????????????#MUFC || @LisandrMartinez