Manchester City il pierde pe jucatorul care s-a remarcat drept REVELATIA sezonului in Bundesliga! Cat vor plati nemtii pentru el

Granzii din Anglia au un numar destul de mare de jucatori imprumutati pentru a prinde minute.

Chiar daca majoritatea nu ajung la un nivel extraordinar, mai exista si exceptii.

Din pacate pentru Pep si compania, City il va pierde pe Angelino, fundasul stanga spaniol. Fotbalistului i s-a activat o clauza de reziliere, de 19 milioane de euro, dupa ce a strans 20 de partide in campionat in actualul sezon.

Luat inca de pe vremea junioratului de "cetateni", fundasul a mai fost imprumutat la New York City FC, Girona, Mallorca si NAC Breda, dupa care a fost vandut si rascumparat un sezon mai tarziu, la PSV.



Pentru englezi, Angelino nu a prins decat 15 partide, iar in ianuarie 2020 a fost dat imprumut la RB Leipzig, formatie la care a progresat enorm in ultimul an, si unde va continua sa evolueze pana in 2025.

Spaniolul are 4 goluri si 6 pase decisive in sezonul actual de Bundesliga si este considerat ca fiind unul din cei mai buni fundasi stanga din campionat.