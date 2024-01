AS Roma i-a adus lui De Rossi primul jucător. Un spaniol trecut pe la Manchester City semnează astăzi

Angelino era împrumutat de RB Leipzig la Galatasaray, dar a primit acceptul clubului turc să se alăture lui AS Roma încă din această iarnă.

Roma a cedat trei jucători și mai vrea să scape de alți patru

Romanii au plătit suma de 5 milioane de euro pentru achiziția jucătorului spaniol, fiind primul transfer făcut de clubul lui Dan Friedkin, după ce l-a numit antrenor pe Daniele De Rossi. Pe acest post Roma îi mai are disponibili pe Rick Karsdorp (28 de ani), Zeki Celik (26 de ani) și Rasmus Kristensen (26 de ani), ultimul fiind împrumutat până în vară de la Leeds United.

În perioada de mercato din această iarnă, "giallorossii" l-au mai adus sub formă de împrumut pe Dean Huijsen (18 ani / Juventus / 650.000 de euro), în timp ce i-a cedat pe Matias Vina (26 de ani / Flamengo / 8 milioane de euro), Ola Solbakken (25 de ani / Urawa Reds / împrumutat) și Davide Mastrantonio (20 de ani / Pro Vercelli / împrumutat). Presa italiană scrie că oficialii echipei încearcă să le găsească echipe altor patru jucători, respectiv Marash Kumbulla, Zeki Celik, Renato Sanches și Andrea Belotti.

Angelino a vine de la Leipzig, via Galatasaray

Jose Angel Esmoris Tasende (27 de ani) este născut la Coristanco (Galicia) și a fost legitimat la Manchester City (2015, 2016, 2019-2020), New York City FC (2015), Girona (2017), Mallorca (2017), NAC Breda (2017-2018), PSV Eindhoven (2018-2019), RB Leipzig (2020-2021), Hoffenheim (2022-2023) și Galatasaray (2023-204).

Are în palmares FA Community Shield (2019) și Cupa Germaniei (2021-2022), având mai multe distincții individuale, precum includerea în Bundesliga Team of the Season (2020-2021) sau Champions League Squad of the Season (2019-2020). Poate juca ca fundaș și mijlocaș stânga și este cotat la 8 milioane de euro.

Foto - Getty Images