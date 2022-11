Ronaldo are peste 497 de milioane de urmăritori pe Instagram, fiind lider la acest capitol, peste rivalul Lionel Messi (373 de milioane) sau celebrități din alte domenii, cum ar fi Kylie Jenner (372 de milioane) ori Selena Gomez (356 de milioane).

Ronaldo a spus că se simte mândru să fie în acestă poziție și a oferit câteva posibile motive pentru care oamenii îl plac.

"Mă simt mândru. Înseamnă foarte mult pentru mine, înseamnă că oamenii mă plac. Uneori mă întreb și eu de ce sunt numărul 1. De ce eu și nu altcineva? Cred că nu numai pentru că joc fotbal bine, ci și restul contează. Trebuie să fii carismatic, oamenii să simtă o conexiune cu tine. Cred că ajută și să arăți bine (n.r - râde).

Nu știu motivul real, dar cred că sunt carismatic. Nu știu cum se spune în engleză, dar cred că sunt un fruct din care oamenii vor să muște. Să zicem o căpșună. Nu știu dacă are sens în engleză ce spun", a spus Cristiano Ronaldo, în interviul acordat lui Piers Morgan.

???? Cristiano Ronaldo on why he thinks he’s so famous. ????

(???? @PiersUncensored) pic.twitter.com/5XjnKpzosP