Predicție schimbată! Supercomputer-ul a stabilit noua favorită la titlu în Premier League, după rezultatele din ultima etapă

Cu șapte etape înaintea finalului de campionat, Arsenal, Liverpool și Manchester City se află pe primele trei locuri în clasament, despărțite de un singur punct.

În etapa a 31-a din Premier League, Arsenal nu a avut nicio problemă în fața lui Brighton, impunându-se cu scorul de 3-0. Manchester City a învins-o pe Crystal Palace, scor 4-2, în timp ce Liverpool a remizat cu Manchester United, scor 2-2.

În urma acestor rezultate, supercomputer-ul celor de la Opta a făcut niște modificări legate de șansele pe care le au cele trei formații de a câștiga titlul în Premier League.

Arsenal a devenit favorită, procentajul său crescând de la 21,4% la 29%, Manchester City se află pe locul doi, cu o creștere de la 33,6% la 39,7%, în timp ce procentul lui Liverpool a scăzut de la 45% la 31,3%.

Here's what Liverpool's draw at Old Trafford has done to our supercomputer's title race predictions.

Arsenal are the biggest winners from Matchday 32 ⬇️ https://t.co/lHvrF6BYa0 pic.twitter.com/wDqWHpCnby