Mai tare ca in Liga 1! Si-au dat IAR afara antrenorul dupa o perioada mizerabila in Premier League! Ajung la al 3-lea manager in 5 luni

Watford e ultima in Premier League. Dupa infrangerea cu Southampton, sefii clubului au decis sa-l demita pe Quique Sanchez Flores, care fusese numit antrenor acum mai putin de 3 luni.

Flores a castigat un singur meci din cele 10 in care a stat pe banca lui Watford dupa ce i-a luat locul lui Javi Gracia, in septembrie.



"Quique e un om cu mare integritate. A vrut sa aiba un impact pozitiv, dar rezultatele ne-au dictat decizia de a ne desparti. Vom numi un alt antrenor principal, ne mai raman doua treimi din sezon si vom oferi tot sprijinul pentru salvarea de la retrogradare", a spus presedintele lui Watford, Scott Duxbury.

Watford are o singura victorie in 14 etape. A strans doar 8 puncte tot sezonul si e la 6 puncte de locul 17, care permite salvarea de la retrogradare.



