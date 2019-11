SOC in Premier League! Cine este favorit sa vina la Arsenal, dupa plecarea lui Emery

Unai Emery a fost demis de catre conducerea londonezilor, dupa ce echipa a ajuns la 7 meciuri consecutive fara victorie in toate competitiile.

Conducatorii tunarilor nu au mai avut rabdare, asa ca l-au concediat pe antrenorul spaniol care a dus echipa pana in finala Europa League 2019. Acesta a antrenat timp de un an si jumatate si a lasat-o pe Arsenal in campionat pe locul 8, cu doar 18 puncte, dupa 13 etape.

Arsenal se afla la 8 puncte distanta de locurile de Champions League si la 19 de liderul Liverpool. In Europa League, lucrurile stau ceva mai bine pentru londonezi, care se afla pe prima pozitie in grupa, inainte de ultima etapa, cu sanse extrem de mari de calificare.

In locul lui Emery a fost numit interimar secundul Ljungberg, care a mai fost antrenor si la echipa U23 a echipei din nordul Londrei.

Oficialii lui Arsenal cauta repede un inlocuitor principal, iar prima varianta este una soc: Mauricio Pochettino.

Argentinianul in varsta de 47 de ani a parasit-o pe Tottenham dupa mai bine de 5 ani, si in ciuda rivalitatii dintre cele doua cluburi londoneze, tehnicianul pare o varianta credibila pentru banca lui Arsenal, potrivit jurnalistilor de la The Athletic.