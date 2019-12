Un nou fotbalist roman in Anglia! Pe cine vrea sa aduca Pellegrini in Premier League

West Ham planuieste sa transfere un roman in pauza de iarna.

Portarul Stefan Fara, in prezent la Dinamo, se afla pe lista clubului londonez. Antrenorul Manuel Pellegrini recunoaste ca situatia goalkeeperilor este delicata, acesta folosindu-l pe David Martin (33 de ani, niciun meci in Premier League) in locul lui Roberto, in ultimul meci de campionat contra celor de la Chelsea.

Potrivit The Sun, Stefan Fara a fost invitat la Londra pentru a discuta detaliile unui viitor transfer, chiar din aceasta iarna. In varsta de 18 ani, Fara s-a nascut la Dublin, insa a crescut in Romania si are cetatenie romana.

El este al treilea portar al lui Dinamo, bifand meciuri in Liga Elitelor, dar nereusind sa apere la prima echipa niciodata.