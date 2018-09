Din Premier League in wrestling! A intrat in ring cu 39 de oameni si a facut SHOW! Cum arata acum

Majoritatea fotbalistilor se apuca de afaceri dupa ce agata ghetele in cui, dar nu este si cazul unui fost fotbalist de la Aston Villa.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Grant Holt s-a retras din fotbal la 37 de ani, iar apoi a ales sa devina luptator profesionist. Acesta a facut show la debut reusind sa castige un meci similar cu Royal Rumble cu 40 de oameni.



Fostul fotbalist a semnat cu World Association of Wrestiling. In ciuda faptului ca nu planuia sa debuteze pana in 2019, au fost grabite lucrurile si a castigat deja primul trofeu in wrestling.

Really pleased to win this tonight . Now off to bed first wrestling match done of many. Follow the journey people #wweimcomingforyou. #futurechamp https://t.co/5VWnM2lczG — Grant holt (@Grantholt31) 22 septembrie 2018



Holt nu este primul fotbalist care se apuca de lupte dupa ce se retrage din fotbal. Fostul fotbalist de la Burton Albion, Stuart Tomilnson a luptat timp de doi ani dupa retragerea din 2013. In plus, vedeta din Bundesliga Tim Wise si-a indeplinit visul si a devenit superstar WWE.

Holt a fost in doua randuri declarat cel mai bun marcator in liga a 3-a din Anglia, dar a facut performanta si in Premier League evoluand pentru Norwich si Aston Villa.