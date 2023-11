Un internațional român a ratat transferul carierei: ”2,5 milioane era suma”

După ce Standard Liege a vrut să-l trimită la o altă echipă la care poate prinde mai multe minute, Marius Șumudică i-a întins o mână de ajutor atacantului român, care a fost împrumutat de belgieni pentru un sezon la Gaziantep FK.

Recent, turcii au dezvăluit că șefii lui Gaziantep sunt mulțumiți de evoluțiile românului și ar fi început deja negocierile pentru un transfer definitiv. Doar că înainte de a ajuns în Super Lig, Drăguș putea ajunge într-un campionat mult mai bine cotat.

Agentul Florin Manea dezvăluie că Drăguș a fost aproape de un transfer la Stoke City, una dintre echipele cu pretenții din Championship, eșalonul secund din Anglia.

Florin Manea: ”Stoke City a fost interesată de Drăguș”

Britanicii au vrut să achite nu mai puțin de 2,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe internaționalul român, dar afacerea a picat în cele din urmă.

”Eu am încredere mare în Denis Drăguș și vorbesc cu el. E un băiat extraordinar. Nu știu dacă mai are pe cineva agent în momentul de față. Am înțeles că e singur.

Îl văd un jucător de talent și a arătat asta. A avut niște execuții senzaționale. Eu am și avut o ofertă pentru el înainte, un interes. M-am întâlnit cu o echipă care se bate pentru promovarea din Championship în Premier League.

Asta a fost înainte ca el să aleagă Gaziantep. Stoke City a fost interesată, dar din păcate l-a luat pe Wesley Moraes împrumut de la Aston Villa și a căzut treaba cu Denis.

Dar a fost foarte aproape. M-am întâlnit cu directorul lor sportiv, am vorbit și cu Denis la telefon. Au ales asta. 2,5 milioane era suma, el fiind la Standard în ultimul an de contract. Nu era o sumă foarte mare”, a spus Manea, la Fanatik.ro.

Drăguș joacă la Gaziantep sub formă de împrumut de la Standard Liege. După finalul acestui sezon, atacantul ar urma să se întoarcă în Belgia, unde ar mai avea contract până în vara anului 2025.

Evaluat la 1,5 milioane de site-urile de specialitate, Drăguș a evoluat până acum în nouă partide pentru Gaziantep, reușind să marcheze de nouă ori.