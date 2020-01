"N-are cum sa fie el! Arata de parca ar avea 60 de ani!" Transformare INCREDIBILA a jucatorului care impresiona in tricoul lui Liverpool! NIMENI nu-l mai recunoaste

Fara indicii e aproape imposibil sa-ti dai seama cine e in poza!

Fostul mijlocas al lui Liverpool, Charlie Adam, a suferit o transformare incredibila in ultimii ani. Ajuns la 34 de ani, Adam pare sa aiba mult peste varsta din buletin. Scotianul i-a lasat masca pe fani cu ultima sa aparitie. Adam a marcat ieri pe terenul lui Fulham si i-a adus lui Reading a 4-a victorie consecutiva in Championship.

Desi e cu aproape un an mai tanar decat Cristiano Ronaldo, mijlocasul pare sa nu fi suportat deloc usor trecerea anilor.

Charlie Adam a jucat pentru Liverpool in sezonul 2011-2012, apoi a plecat la Stoke City, de are s-a despartit vara trecuta. In nationala Scotiei, Adam are 26 de selectii.

"N-are cum sa fie el! Arata de parca ar avea 60 de ani"

Comentariul unui fan pe Twitter dupa aparitia imaginilor cu Adam la golul inscris cu Fulham





Cum arata Adam cand juca pentru Liverpool