Cutremur in Premier League! Un jucator de la Manchester United poate sa ajunga la Liverpool! Anuntul zilei in Anglia

Unul dintre jucatorii cu care Jose Mourinho a avut un conflict public poate ajunge la marea rivala.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

Anthony Martial este gata sa plece de la Manchester United! Atacantul francez mai are contract pana in vara viitoare si poate sa negocieze cu orice echipa de la 1 ianuarie. Iar agentul jucatorului, Philippe Lamboley, a sugerat ca Martial isi doreste sa ajunga la Liverpool!

De la transferul lui Phil Chisnall de la Man United la Liverpool in 1964 nu a mai fost facut niciun transfer direct intre cele 2 cluburi! Michael Owen, cel care castiga Balonul de Aur cand a jucat la Liverpool, a fost criticat dur de fanii clubului cand a ales sa mearga la Man United pe final de cariera.

Martial nu are deloc o relatie buna cu Jose Mourinho, antrenorul portughez criticand dur decizia jucatorului in presezon de a pleca din cantonament pentru nasterea copilului. Presa engleza a scris ulterior ca Martial ar fi dispus sa isi prelungeasca intelegerea cu United deoarece considera ca Mourinho ar urma sa plece curand de la club. Acesta lucru nu s-a intamplat iar acum Martial ia in calcul plecarea.