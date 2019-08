LOVITURA TERIBILA pentru City! Guardiola a facut anuntul: va lipsi intre 6 si 7 luni

Manchester City a primit o lovitura puternica chiar inainte de startul noului sezon.

Leroy Sane a suferit o accidentare teribila la ligamentele incrucisate ale genunchiului drept si va lipsi intre 6 si 7 luni. Sane s-a accidentat in Supercupa Angliei dupa doar 13 minute si ca fi supus unei interventii chirurgicale.

"In mod normal, acest tip de leziune a ligamentului incrucisat anterior se recupereaza in sase sau sapte luni. Noi speram ca in februarie sau martie, Leroy Sane sa revina pe teren. Este tanar, sper sa se recupereze cu succes. Va fi pe cele mai bune maini ale medicilor chirurgi saptamana viitoare la Barcelona", a declarat Guardiola.

Manchester City incepe noul sezon de Premier League sambata, cu meciul din deplasare contra lui West Ham.