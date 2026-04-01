Sâmbătă, pe 4 aprilie, Liverpool o înfruntă în deplasare pe Manchester City în sferturile de finală din FA Cup, pe ”Etihad”. Confruntarea va putea fi urmărită în direct pe VOYO.

Lovitură pentru Liverpool! S-a ”rupt” în pauza internațională

Jeremie Frimpong, absent în amicalul cu Norvegia (2-1), a intrat la pauza jocului de pregătire cu Ecuador (1-1), dar a fost schimbat după doar 14 minute.

”A încasat o lovitură și am fost nevoit să-l schimb”, a spus selecționerul Ronald Koeman pentru NOS după meciul de marți seară. În locul lui Frimpong a intrat Jan Paul van Hecke.

Liverpool.com scrie că Frimpong va putea rata meciul din sferturile FA Cup contra lui Manchester City.

”Frimpong a stat deja pe bară din cauza altor trei accidentări în actuala stagiune, în care a lipsit de la 19 meciuri. Asta ar fi a patra accidentare”, au relatat englezii.

Liverpool, în Premier League

Eșalonul de elită al Angliei se vede pe VOYO

În clasamentul Premier League, Liverpool se află pe locul 5 cu 49 de puncte. ”Cormoranii” sunt la cinci lungimi în spatele lui Aston Villa.

Echipa pregătită de Arne Slot a bifat 14 victorii și șapte rezultate de egalitate, la care s-au adăugat 10 înfrângeri, în 31 de runde.