Atacantul englez Bukayo Saka (Arsenal Londra) s-a accidentat sâmbătă şi va lipsi de pe teren timp de aproape patru săptămâni.



Sâmbătă, Bukayo Saka a marcat un gol în victoria obţinută de Arsenal Londra, acasă, în faţa formaţiei Leeds United.



Arsenal, fără Saka în următoarele patru săptămâni



Atacantul englez s-a accidentat însă la coapsă şi a fost înlocuit în minutul 53, iar medicii estimează că Saka va absenta de pe teren în jur de patru săptămâni.



El va rata astfel meciul lui Arsenal cu FC Liverpool, dar şi meciurile Angliei cu Andorra şi Serbia, din calificările pentru Cupa Mondială 2026.



În acelaşi meci, cu Leeds United, s-a accidentat la umăr şi Martin Odegaard, căpitanul „tunarilor” fiind incert pentru înfruntarea cu FC Liverpool.



