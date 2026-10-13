Liverpool vrea să transfere noua senzație din Premier League!

Liverpool vrea să transfere noua senzație din Premier League! Premier League
SPORT.RO
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Konstantinos TzolakisHull CityLiverpool
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După ce a făcut transferuri spectaculoase în ultima perioadă, Liverpool nu are de gând să se oprească și a pus ochii pe un portar care a făcut senzație în prima parte a acestui sezon de Premier League. 

Este vorba despre Konstantinos Tzolakis (23 de ani), grecul transferat de Hull City după promovare. Titular incontestabil, fostul portar de la Olympiakos are trei meciuri din șase fără gol încasat și a atras deja atenția granzilor din Premier League.

Liverpool îl vrea pe Tzolakis de la Hull City!

Potrivit englezilor de la The Sun, Liverpool îl vede pe Tzolakis ca un viitor înlocuitor pentru Alisson Becker (34 de ani), care a intrat deja în ultimul an de contract cu gruparea de pe Anfield. Trupa de pe Anfield are, însă, concurență, pentru că și Tottenham îl are în vizor pe goalkeeper-ul grec.

Dacă se va decide să-l transfere pe Tzolakis, Liverpool va fi nevoită să plătească 40 de milioane de lire sterline, adică echivalentul a 47 de milioane de euro. 

Portarul grec a fost transferat de Hull City după ce a jucat o bună perioadă de timp la Olympiakos, unde a fost titular incontestabil și unde a prins 131 de meciuri în toate competițiile.

Bernal are clauză de cumpărare de 500 de milioane de euro

"Cormoranii" sunt foarte interesați de transferului tânărului Marc Bernal. Clubul englez dorește să facă o ofertă oficială în următoarele perioade de mercato și speră să beneficieze de faptul că mijlocașul central are concurență acerbă pe postul său, luptându-se pentru minute cu Pedri, Gavi, Frenkie de Jong și Rodri. Bernal ar fi un jucător pe placul antrenorului Andoni Iraola, care consideră că acesta posedă caracteristici valoroase tehnico-tactice pentru deblocarea întregului potențial al liniei sale mediane. 

Marc Bernal mai are contract cu FC Barcelona până în vara anului 2029 și are o clauză de cumpărare de 500 de milioane de euro. În acest sezon, acesta a bifat 8 prezențe pentru catalani, în toate competițiile. În acest moment, "roș-albii" îi au în lot pe mijlocașii centrali Ryan Gravenberch, Trey Nyoni, James McConnell, Alexis Mac Allister și Wataru Endo, dar argentinianul are contract până în 2028 și poate fi vândut, iar japonezul va pleca liber în vara viitoare. 

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