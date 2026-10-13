Liverpool vrea să transfere noua senzație din Premier League!

După ce a făcut transferuri spectaculoase în ultima perioadă, Liverpool nu are de gând să se oprească și a pus ochii pe un portar care a făcut senzație în prima parte a acestui sezon de Premier League.

Este vorba despre Konstantinos Tzolakis (23 de ani), grecul transferat de Hull City după promovare. Titular incontestabil, fostul portar de la Olympiakos are trei meciuri din șase fără gol încasat și a atras deja atenția granzilor din Premier League.

Liverpool îl vrea pe Tzolakis de la Hull City!

Potrivit englezilor de la The Sun, Liverpool îl vede pe Tzolakis ca un viitor înlocuitor pentru Alisson Becker (34 de ani), care a intrat deja în ultimul an de contract cu gruparea de pe Anfield. Trupa de pe Anfield are, însă, concurență, pentru că și Tottenham îl are în vizor pe goalkeeper-ul grec.

Dacă se va decide să-l transfere pe Tzolakis, Liverpool va fi nevoită să plătească 40 de milioane de lire sterline, adică echivalentul a 47 de milioane de euro.

Portarul grec a fost transferat de Hull City după ce a jucat o bună perioadă de timp la Olympiakos, unde a fost titular incontestabil și unde a prins 131 de meciuri în toate competițiile.