La primul meci după ce Jurgen Klopp și-a prelungit contractul, Liverpool a controlat duelul cu Newcastle, însă a reușit să marcheze o singură dată, în minutul 19. După o recuperare a lui James Milner și o pasă a lui Jordan Henderson, Naby Keita a reușit o acțiune superbă în careul advers și a marcat după ce a driblat portarul.

Klopp a odihnit la această partidă jucători precum Mohamed Salah, Fabinho, Thiago sau Alexander-Arnold. Primii trei au fost introduși ultimele 20 de minute.

În urma acestei victorii, Liverpool a ajuns la nu mai puțin de 42 de victorii în acest sezon, în toate competițiile, performanță cu care se mai pot lăuda doar alte trei echipe din istoria primului eșalon din Anglia: Everton (43), Manchester City (50) și Manchester United (44), potrivit Opta.

