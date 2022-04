NEWS ALERT | Klopp de top! Antrenorul lui Liverpool și-a pus iscălitura pe noul contract. Pe ce perioadă a semnat 

Presa britanică anunță că și cei doi secunzi ai tehnicianului neamți și-au prelungit contractele, Pep Lijnders și Peter Krawietz, o mutare pe care Klopp o consideră "perfectă pentru a continua proiectul demarat împreună" în urmă cu șapte ani.

Jurgen Klopp este pe Anfield din 8 octombrie 2015 şi de atunci a făcut din Liverpool una dintre cele mai puternice echipe din lume.

Klopp și-a prelungit contractul cu Liverpool

Sub conducerea lui, Liverpool a câştigat un trofeu al Ligii Campionilor, Supercupa Europei şi Cupa Mondială a cluburilor, toate în 2019, şi un titlu de campioană a Angliei, în 2020.

În acest an, formaţia pregătită de Klopp este în cursă pentru o cvadruplă istorică, după ce a câştigat deja Cupa Ligii, e în finala Cupei Angliei, e aproape de ultimul act al Ligii Campionilor şi ocupă locul 2 în Premier League, la un punct de liderul Manchester City, cu cinci meciuri rămase de disputat.

În carieră, el a mai antrenat formaţiile Mainz şi Borussia Dortmund.

Anunţul prelungirii contractului său vine la o zi după ce Liverpool a învins, cu 2-0, pe teren propriu, pe Villarreal, în manşa I a semifinalelor Ligii Campionilor. Returul va avea loc la 3 mai.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! ????