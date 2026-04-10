Olandezul Virgil van Dijk, care a jucat 366 de meciuri pentru ”Reds”, a fost numit căpitanul echipei Liverpool în 2023, după plecarea lui Jordan Henderson. În urmă cu exact un an, apărătorul a semnat un nou contract pe doi ani cu clubul englez. Contractul anterior al jucătorului în vârstă de 34 de ani expira la sfârşitul sezonului 2024-2025.

Virgil van Dijk recunoaște că va pleca în curând de la Liverpool

Transferat de la Southampton în 2018 pentru 85 de milioane de euro, Virgil van Dijk a devenit rapid o piesă de bază în defensiva ”cormoranilor” și unul dintre favoriții suporterilor. A contribuit decisiv la câștigarea Ligii Campionilor în 2019 și a titlului în Premier League în 2020.

De când a ajuns la echipă, el a ajutat Liverpool să câştige Premier League, Liga Campionilor, Cupa Angliei, Cupa Mondială a Cluburilor şi Cupa EFL de două ori.

Cu toate acestea, supărat după înfrângerea cu PSG din Liga Campionilor, poate și pe fondul frustrării și la cald fiind, van Dijk a declarat că în curând aventura sa la Liverpool va lua sfârșit!

Virgil van Dijk, supărat după înfrângerea lui Liverpool contra PSG

Nu este clar dacă va fi chiar la finalul acestui sezon, dar cert este că are în plan să plece de la Liverpool, chiar dacă o parte dintre fanii englezilor se gândeau că olandezul s-ar putea retrage de la echipa pe care o iubesc.

”A pierde 16 meciuri în acest sezon este inacceptabil. Dar aceasta este realitatea, marea realitate și, evident, de aceea este atât de dezamăgitor și foarte greu de gestionat.

Pierdem prea multe meciuri, performanțele pur și simplu nu au fost bune și ne chinuim să găsim constanță. Nu e ușor. Dar, realitatea e că așa stau lucrurile și trebuie să le accepți, să le gestionezi și să le îmbunătățești. De aceea, acest moment doare atât de mult la nivel personal și ar trebui să doară la fel de mult pentru fiecare dintre cei prezenți în vestiar.

Lucrurile se vor sfârși întotdeauna, în cele din urmă, inclusiv timpul meu la un moment dat.

În acest moment, realitatea este că suntem inconsecvenți. Pierdem prea multe meciuri. Avem momente bune și nu rămânem consecvenți în acest sens.

Dar a fost și o perioadă înainte să avem toți acei ani buni, și am ieșit din aceea la fel de bine ca un club. Așadar, depinde de noi, ca jucători, să ne dăm seama că trebuie să facem totul împreună. Avem nevoie unii de alții” a spus fundașul după eșecul cu PSG.