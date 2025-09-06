„Cormoranii” au fost cea mai activă echipă pe piața transferurilor din Europa, în această vară.

Formația antrenată de Arne Slot a cheltuit nu mai puțin de 482 de milioane de euro în perioada de transferuri încheiată recent.



Liverpool, gata să spargă banca din nou



Liverpool și-a întărit echipa în această vară, dar a și întinerit-o, astfel că mutările pe care formația din Premier League le-a făcut ar trebui să îi mențină în zona de vârf din prima ligă a Angliei.

Cormoranii însă nu vor să mai dea o lovitură și studiază un posibil transfer important în perioada de iarnă, pe modelul Virgil van Dijk.

Este vorba despre Michael Olise, aripa dreapta care a evoluat în Premier League la Crystal Palace, conform Daily Mail. Jucătorul francez a plecat din Anglia și a semnat cu Bayern în 2024, în schimbul sumei de 53 de milioane de euro.

Liverpool îl vede pe starul francez drept un înlocuitor perfect pentru Mohamed Salah, care a ajuns la 33 de ani. Egipteanul a semnat prelungirea contractului său în stagiunea trecută până în vara lui 2027.

Francezul a adunat 59 de meciuri în tricoul lui Bayern și a reușit să marcheze de 16 goluri și să ofere 25 de pase decisive.

100 de milioane de euro este cota lui Michael Olise, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

