Pe lista lui Arne Slot pentru meciurile din UCL nu se regăsește Federico Chiesa (27 de ani), italianul care a avut parte de un început promițător de sezon în tricoul lui Liverpool.
Chiar dacă a adunat minute doar din postura de rezervă în toate cele trei meciuri din Premier League, Chiesa a reușit să înscrie un gol important în prima etapă, cu Bournemouth (4-2).
În schimb, pe lista de Champions League apare puștiul Rio Ngumoha (17 ani), care a marcat primul său gol în tricoul lui Liverpool în victoria cu Newcastle (3-2).
Ngumoha i-a adus victoria lui Liverpool la debutul său în Premier League, a devenit cel mai tânăr marcator din istoria clubului și al patrulea cel mai tânăr marcator din istoria competiției.
"E un debut de vis pentru el. Mă bucur foarte mult pentru Rio. I-am transmis deja că trebuie să muncească din greu în continuare și să rămână umil", a spus Virgil van Dijk, căpitanul lui Liverpool, după seara de vis a puștiului Ngumoha.
Arne Slot, cel care a avut inspirația de a miza pe Ngumoha în prelungirile de pe St. James' Park, a spus: "Un gol extraordinar pentru un fotbalist de 16 ani. Rio finalizează foarte bine pentru vârsta lui".