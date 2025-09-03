OFICIAL Surpriză după ce Liverpool și-a anunțat lista de Champions League! Un jucător cu nume e OUT

Surpriză după ce Liverpool și-a anunțat lista de Champions League! Un jucător cu nume e OUT Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liverpool, campioana Angliei, a anunțat lotul pentru meciurile din UEFA Champions League.

TAGS:
Federico ChiesaLiverpool
Din articol

Pe lista lui Arne Slot pentru meciurile din UCL nu se regăsește Federico Chiesa (27 de ani), italianul care a avut parte de un început promițător de sezon în tricoul lui Liverpool.

Federico Chiesa, OUT de pe lista lui Liverpool de Champions League

Chiar dacă a adunat minute doar din postura de rezervă în toate cele trei meciuri din Premier League, Chiesa a reușit să înscrie un gol important în prima etapă, cu Bournemouth (4-2).

În schimb, pe lista de Champions League apare puștiul Rio Ngumoha (17 ani), care a marcat primul său gol în tricoul lui Liverpool în victoria cu Newcastle (3-2).

Ngumoha i-a adus victoria lui Liverpool la debutul său în Premier League, a devenit cel mai tânăr marcator din istoria clubului și al patrulea cel mai tânăr marcator din istoria competiției.

"E un debut de vis pentru el. Mă bucur foarte mult pentru Rio. I-am transmis deja că trebuie să muncească din greu în continuare și să rămână umil", a spus Virgil van Dijk, căpitanul lui Liverpool, după seara de vis a puștiului Ngumoha.

Arne Slot, cel care a avut inspirația de a miza pe Ngumoha în prelungirile de pe St. James' Park, a spus: "Un gol extraordinar pentru un fotbalist de 16 ani. Rio finalizează foarte bine pentru vârsta lui".

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul accidentului
Celebrul funicular &bdquo;Gloria&rdquo; din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul accidentului
ARTICOLE PE SUBIECT
Formația din Superligă care l-a surprins pe Eugen Neagoe: &bdquo;Cea mai informatică echipă!&rdquo;
Formația din Superligă care l-a surprins pe Eugen Neagoe: „Cea mai informatică echipă!”
ULTIMELE STIRI
Edi Iordănescu a confirmat interesul pentru Alex Dobre! Mișcarea făcută de Legia
Edi Iordănescu a confirmat interesul pentru Alex Dobre! Mișcarea făcută de Legia
&bdquo;Trădare&ldquo; &icirc;n Golf! Superstarul din Arabia Saudită pleacă și semnează un contract baban &icirc;n Qatar
„Trădare“ în Golf! Superstarul din Arabia Saudită pleacă și semnează un contract baban în Qatar
Răzvan Raț știe care va fi componența play-off-ului din Superligă: &rdquo;Așa cred&rdquo;
Răzvan Raț știe care va fi componența play-off-ului din Superligă: ”Așa cred”
Ce mai face și unde antrenează Vasile Miriuță: &bdquo;Dacă vă spun ce salarii sunt, &icirc;ncepeți să r&acirc;deți!&ldquo;
Ce mai face și unde antrenează Vasile Miriuță: „Dacă vă spun ce salarii sunt, începeți să râdeți!“
O nouă problemă pentru Barcelona! Jucătorul ratează debutul &icirc;n Champions League
O nouă problemă pentru Barcelona! Jucătorul ratează debutul în Champions League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

&rdquo;Mi se pare de domeniul fantasticului!&rdquo; S-a dat lovit Daniel B&icirc;rligea la echipa națională?!

”Mi se pare de domeniul fantasticului!” S-a dat lovit Daniel Bîrligea la echipa națională?!

Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: &bdquo;Banii pe loc!&ldquo;

Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: „Banii pe loc!“

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: &bdquo;Se ocupă MM!&rdquo;

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!”

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000&euro;

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000€

Blănuță, v&acirc;ndut pe o sumă colosală: Mititelu a dat lovitura anului!

Blănuță, vândut pe o sumă colosală: Mititelu a dat lovitura anului!

CITESTE SI
Celebrul funicular &bdquo;Gloria&rdquo; din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul accidentului

stirileprotv Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul accidentului

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore &icirc;n aeronavă după ce pilotul s-a &icirc;mbolnăvit

stirileprotv Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore în aeronavă după ce pilotul s-a îmbolnăvit

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

stirileprotv Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!