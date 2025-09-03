Pe lista lui Arne Slot pentru meciurile din UCL nu se regăsește Federico Chiesa (27 de ani), italianul care a avut parte de un început promițător de sezon în tricoul lui Liverpool.



Federico Chiesa, OUT de pe lista lui Liverpool de Champions League



Chiar dacă a adunat minute doar din postura de rezervă în toate cele trei meciuri din Premier League, Chiesa a reușit să înscrie un gol important în prima etapă, cu Bournemouth (4-2).



În schimb, pe lista de Champions League apare puștiul Rio Ngumoha (17 ani), care a marcat primul său gol în tricoul lui Liverpool în victoria cu Newcastle (3-2).

