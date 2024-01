Cele două echipe s-au întâlnit în etapa #20 din primul eșalon al Angliei, pe ”Anfield”. La capătul celor 90 de minute, ”cormoranii” au înregistrat toate cele trei puncte.

Mo Salah a explicat gestul făcut la pauza meciului cu Newcastle: ”E o prostie”

În prima repriză, Mohamed Salah a ratat în minutul 22 un penalty, iar publicația britanică GOAL a scris că starul egiptean și-a schimbat ghetele în timpul celor 15 minute de pauză.

După meci, Salah a explicat gestul pe care l-a făcut și a subliniat faptul că intuiția l-a făcut să-și schimbe ghetele, altfel, nu ar fi reușit să își treacă numele pe tabela de marcaj.

”Nu zic că e superstiție, dar când am simțit că gândul va rămâne în capul meu, am spus ok, schimb ghetele. E o prostie, dar nu mi-a plăcut să am acel gând în a doua repriză, să joc cu ghetele cu care am ratat penalty-ul. Le-am schimbat, mi-am calmat mintea și m-am concentrat pe joc”, a spus Mo Salah, citat de GOAL.

În cele din urmă, egipteanul a realizat o ”dublă” (49, 86) și a pus umărul la victoria ”cormoranilor” (45p), care se află acum la trei puncte în fața ocupantei locului doi, Aston Villa (42p), în clasamentul Premier League.

Surpriză! Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah

”Zilele egipteanului pe Anfield sunt numărate, având în vedere ofertele primite din Arabia Saudită”, scrie Fichajes și, într-adevăr, Mohamed Salah ar putea pleca de la echipa la care a făcut senzație sub îndrumarea lui Jurgen Klopp.

”Cormoranii” se pregătesc, astfel, ușor, ușor, de plecarea internaționalului egiptean, căruia i-au găsit deja înlocuitor. Sursa anterior menționată a mai scris că Michael Olise de la Crystal Palace ar fi candidatul ideal pentru postul de extremă dreapta.