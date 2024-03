Antoine Semenyo, în extaz după remontada de la Bournemouth! "Nu am mai fost implicat într-un meci ca acesta înainte"

Într-un meci plin de suspans și goluri, Bournemouth a reușit să revină de la un scor de 0-3 și să câștige în fața lui Luton Town într-un mod uluitor, 4-3.

După o primă repriză dominată de oaspeți, gazdele au revenit spectaculos în partea a doua a meciului, determinând o răsturnare de situație incredibilă.

După ce Luton a marcat trei goluri în prima repriză și a părut să controleze jocul, Bournemouth a revenit în forță în a doua repriză.

Golurile spectaculoase marcate de Dominic Solanke, Illia Zabarnyi și Antoine Semenyo (cu o dublă) au adus echipei gazdă o victorie incredibilă și un loc în istoria Premier League.

Antoine Semenyo, marcatorul a două goluri pentru Bournemouth, a declarat: "Nu am mai fost implicat într-un meci ca acesta înainte."

El a subliniat importanța cuvintelor antrenorului său la pauză, care i-au dat echipei încredere și motivație pentru a reveni în joc.

Semenyo a explicat: "Știm că avem curaj și putem reveni indiferent de scorul din prima repriză. În a doua repriză, chiar și când suntem în urmă, presăm la fel de agresiv și suntem convinși că vom avea șanse să ne întoarcem în joc." conform BBC.

"A spus să continuăm să jucam așa cum jucăm noi, presând. Îi vom prinde, vor face câteva greșeli.

Așa că am ieșit la începutul reprizei secunde nerăbdătoari să atacam și rezultatul vorbește de la sine."

"Da, (n.r primul gol) ne-a dat atât de mult impuls. Știam că vor exista șanse în joc, așa că de îndată ce am înscris am știut că vor fi multe altele.

Trebuia doar să continuăm să jucam așa cum jucăm noi", a declarat Antoine Semenyo, conform sursei citate.

Bournemouth v Luton, March 2024