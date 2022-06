Liverpool, al treilea transfer al verii! Klopp pune presiune pe Trent Alexander-Arnold

Trupa lui Jurgen Klopp (55) a mai produs o mutare în această perioadă de mercato. După transferul de o sută de milioane de euro a lui Darwin Nunez (22) și venirea lui Fabio Carvalho (19) la echipă "cormoranii" au adus un jucător pe postul lui Trent Alexander-Arnold (23).

Calvin Ramsay, cotat la 600.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, a venit de la Aberdeen pentru aproape trei milioane de euro.

Scoțianul va primi patru milioane și jumătate de euro în anii pe care-i va petrece pe Anfield, potrivit The Guardion, sumă stipulată în contractul semnat pe termen lung.

Ramsay is a Red ????????

We are delighted to announce the signing of @calvinramsay03 from Aberdeen, subject to international clearance.