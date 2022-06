Ilie Dumitrescu critică o decizie de la FCSB și transmite un mesaj ferm: "Dacă vrei campionatul, nu faci asta!"

Sâmbătă, Gigi Becali a anunțat că a transferat doi fundași centrali: camerunezul Joyskim Dawa (26 de ani), cumpărat de la FC Botoșani și algerianul Rachid Bouhenna (30 de ani), liber de contract, după ce și-a reziliat contractul cu CFR Cluj.

Ilie Dumitrescu: "Haruț nu e fundaș central!"

Pe lângă cei doi, FCSB a anunțat că se va mai baza pe Denis Haruț (23 de ani) și Mihai Lixandru (21 de ani), reveniți din împrumuturile de la FC Botoșani, respectiv CS Mioveni. Ilie Dumitrescu nu este acord cu strategia vicecampioanei, spunând că Haruț nu este o variantă bună pentru postul de stoper, iar cu astfel de experimente se poate ajunge la un nou sezon fără titlu.

În schimb, fostul internațional a apreciat decizia lui Gigi Becali de a-i prelungi contractul lui Toni Petrea, în ciuda faptului că antrenorul nu a reușit să aducă titlul la formația bucureșteană.

"Haruț nu este fundaș central, nici Ovidiu Popescu. Cred că va mai aduce un fundaș central. Cristea va lipsi o perioadă. Sunt două perioade foarte bune, eu l-am remarcat pe Dawa. Bouhenna a avut un sezon foarte bun la Sepsi, a început foarte bine în perioada Șumudică, când era titular, cu acele șapte victorii realizate de CFR. După care, a venit Petrescu, competiție pe post și au jucat Graovac cu Burcă.



Două transferuri foarte bune, s-au mișcat foarte bine. Mai trebuie un fundaș central. Haruț e și el o soluție, dar nu cred că dă un randament foarte bun pe postul de fundaș central. Dacă vrei să câștigi campionatul, nu poți să mergi pe experimente de genul acesta. Echipa a avut probleme pe faza defensivă, mai ales în zona fundașilor centrali. Un lucru pozitiv că s-a înțeles acest aspect și s-a investit în zona aceasta.



Și continuitatea pe banca tehnică contează foarte mult. Relația este una solidă între patron și antrenor. A fost la un pas să joace finala campionatului în ultimul meci, acasă, este un lucru foarte bun că se merge pe continuitate", a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.

Mihai Stoica, în urmă cu două săptămâni: "Dawa are probleme mari de tot la construcție"

Patronul FCSB a căutat un fundaș central pentru a acoperi postul lăsat liber de plecările lui Vinicius și Andrei Miron. În plus, și Iulian Cristea va lipsi o perioadălungă din cauza accidentării de la echipa națională.

Mihai Stoica s-a opus transferului lui Dawa. Managerul general al FCSB l-a urmărit pe camerunez și a ajuns la concluzia că acesta are "probleme mari de tot la construcție".

"Am văzut descrierea făcută de Ilie Dumitrescu lui Dawa. Că e puternic, că dă cu capul şi că e foarte bun pe construcţie. Aici nu e aşa. L-am văzut eu pe construcţie şi are probleme mari de tot. A fost o discuţie mai veche. Am spus că nu e...

Niciun fundaş central din România nu aş propune, că nu e niciunul care să se potrivească profilulului. Pentru mine foarte bun a fost Planic.

Din moment ce profilul de jucător pe care îl... care îmi place mie nu e acceptat, atunci îmi văd de treabă. Mă uit la academie, nu avem funaşi centrali nici la academie", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport, în urmă cu două săptămâni.

Joyskim Dawa (nouă selecții în naționala Camerunului) trebuia să ajungă la FCSB din iarnă, însă cele două părți nu s-au înțeles în privința detaliilor financiare. Iftime solicita 800.000 de euro, dar Becali nici n-a vrut să audă de suma considerată prea mare.