Leeds - Newcastle, LIVE pe VOYO de la 19:30. No Isak, no party?

Leeds - Newcastle, LIVE pe VOYO de la 19:30. No Isak, no party? Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Leeds - Newcastle, ultimul meci de sâmbătă al etapei a treia din Premier League, începe la ora 19:30 și va fi transmis în direct de VOYO.

TAGS:
NewcastlePremier Leagueleeds
Din articol

Leeds - Newcastle, LIVE pe VOYO de la 19:30. No Isak, no party?

Nou-promovata Leeds a început entuziasmant sezonul, cu o victorie contra lui Everton în prima etapă, scor 1-0. Pentru formația de pe Elland Road au urmat eșecul drastic împotriva lui Arsenal (0-5) și eliminarea din Cupa Ligii Angliei la loviturile de departajare contra lui Sheffield Wednesday.

De partea cealaltă, Newcastle este fără victorie în actuala stagiune. Rămase fără golgheterul Alexander Isak, care își forțează plecarea, "coțofenele" vin după o remiză fără goluri contra lui Aston Villa și un eșec în prelungiri împotriva lui Liverpool (2-3).

Leeds, care a atins borna celor 100 de puncte în ediția precedentă din Championship, nu a mai pierdut pe teren propriu de aproape un an (14 septembrie 2024, 0-1 contra lui Burnley).

De partea cealaltă, Newcastle tocmai a bătut palma cu un nou atacant. Nick Woltemade (23 de ani), germanul de la VfB Stuttgart care a impresionat în Bundesliga și la EURO U21, a efectuat vizita medicală și va fi achiziționat pentru aproximativ 75 de milioane de euro.

Woltemade este atacantul care trebuie să îl facă uitat pe Isak, însă germanul nu va avea drept de joc la partida cu Leeds.

VIDEO Newcastle, eșec dramatic împotriva lui Liverpool, runda trecută

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze
Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze
ULTIMELE STIRI
Bild a numit talentul de top al Craiovei. Ce spun antrenorul și directorul sportiv de la Mainz după tragerea la sorți
Bild a numit "talentul de top" al Craiovei. Ce spun antrenorul și directorul sportiv de la Mainz după tragerea la sorți
Florin Prunea e hotăr&acirc;t, după ce a văzut adversarii Universității Craiova din Conference League: &rdquo;Sută la sută!&rdquo;
Florin Prunea e hotărât, după ce a văzut adversarii Universității Craiova din Conference League: ”Sută la sută!”
La 36 de ani, Cesar Azpilicueta a semnat &icirc;n La Liga!
La 36 de ani, Cesar Azpilicueta a semnat în La Liga!
Cristi Bălgrădean și-a găsit echipă: &rdquo;Bine ai venit!&rdquo;
Cristi Bălgrădean și-a găsit echipă: ”Bine ai venit!”
Manchester United - Burnley, LIVE pe VOYO de la 17:00. Alte trei meciuri din Premier League se joacă de la aceeași oră
Manchester United - Burnley, LIVE pe VOYO de la 17:00. Alte trei meciuri din Premier League se joacă de la aceeași oră
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League! FCSB, dueluri tari &icirc;n Europa League

Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League! FCSB, dueluri tari în Europa League

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB și-a aflat toate cele 8 adversare din Europa League: 15 puncte facem

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB și-a aflat toate cele 8 adversare din Europa League: "15 puncte facem"

Gigi Becali s-a băgat pe fir , dar Rapid l-a transferat p&acirc;nă la urmă! Cum a ajuns mijlocașul &icirc;n Giulești, pentru 1 milion de euro

Gigi Becali s-a "băgat pe fir", dar Rapid l-a transferat până la urmă! Cum a ajuns mijlocașul în Giulești, pentru 1 milion de euro

S-a făcut transferul lui Andrei Coubiș! Anunțul italienilor

S-a făcut transferul lui Andrei Coubiș! Anunțul italienilor

Dinamo Zagreb a reacționat după ce a aflat că o va &icirc;nfrunta pe FCSB! Ce au scris croații despre campioana Rom&acirc;niei

Dinamo Zagreb a reacționat după ce a aflat că o va înfrunta pe FCSB! Ce au scris croații despre campioana României

CITESTE SI
Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

stirileprotv Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!