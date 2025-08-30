Leeds - Newcastle, LIVE pe VOYO de la 19:30. No Isak, no party?

Nou-promovata Leeds a început entuziasmant sezonul, cu o victorie contra lui Everton în prima etapă, scor 1-0. Pentru formația de pe Elland Road au urmat eșecul drastic împotriva lui Arsenal (0-5) și eliminarea din Cupa Ligii Angliei la loviturile de departajare contra lui Sheffield Wednesday.



De partea cealaltă, Newcastle este fără victorie în actuala stagiune. Rămase fără golgheterul Alexander Isak, care își forțează plecarea, "coțofenele" vin după o remiză fără goluri contra lui Aston Villa și un eșec în prelungiri împotriva lui Liverpool (2-3).



Leeds, care a atins borna celor 100 de puncte în ediția precedentă din Championship, nu a mai pierdut pe teren propriu de aproape un an (14 septembrie 2024, 0-1 contra lui Burnley).



De partea cealaltă, Newcastle tocmai a bătut palma cu un nou atacant. Nick Woltemade (23 de ani), germanul de la VfB Stuttgart care a impresionat în Bundesliga și la EURO U21, a efectuat vizita medicală și va fi achiziționat pentru aproximativ 75 de milioane de euro.



Woltemade este atacantul care trebuie să îl facă uitat pe Isak, însă germanul nu va avea drept de joc la partida cu Leeds.

