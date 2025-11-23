LIVE VIDEO Leeds - Aston Villa, LIVE pe VOYO, de la 16:00! Gazdele pot ieși din zona retrogradării din Premier League

Leeds - Aston Villa, LIVE pe VOYO, de la 16:00! Gazdele pot ieși din zona retrogradării din Premier League Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Leeds - Aston Villa este LIVE pe VOYO, de la ora 16:00.

TAGS:
leedsAston VillaPremier League
Din articol

Partida Leeds - Aston Villa, din runda 12 de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 16:00 și va putea fi urmărită LIVE pe platforma VOYO și LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Leeds - Aston Villa, LIVE pe VOYO, de la 16:00

Leeds vine după înfrângerea din runda trecută, scor 1-3 cu Nottigham Forest și se află pe locul 18 în clasamentul Premier League, la egalitate de puncte și cu un meci mai puțin față de West Ham, care este în afara zonei retrogradabile.

De cealaltă parte, Aston Villa se situează pe poziția a noua în Premier League și vine după victoria clară cu Bournemouth, scor 4-0.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul 2022/2023 de Premier League, iar atunci Astons Villa s-a impus cu 2-1.

Pulisic este ademenit de Manchester United și Aston Villa în Premier League

Christian Pulisic este sub contract cu AC Milan până în iulie 2027, iar clubul milanez i-a propus deja prelungirea înțelegerii. Dar agenții jucătorului și oficialii clubului nu au ajuns încă la un numitor comun, iar presa din Italia speculează că noul contract nu va fi semnat, până când nu se va ști dacă AC Milan se va califica în ediția viitoare a cupelor europene.

Câștigător de Champions League cu Chelsea, Pulisic ar fi nemulțumit că "rossonerii" au ratat prezența în acest sezon în competițiile continentale. 

Americanul este dorit insistent de Manchester United și Aston Villa, cele două echipe din Premier League fiind dispuse să-i ofere o remunerație cel puțin dublă față de ce câștigă pe San Siro (4 milioane de euro net anual), plus prime consistente de performanță și de instalare. 

În ciuda unor probleme medicale recurente, Pulisic a strâns 109 meciuri și 38 de goluri pentru AC Milan (9 partide, 6 reușite, în acest sezon) și este considerat unul dintre oamenii importanți din lotul lui Massimiliano Allegri. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: &bdquo;Urmează o perioadă mai lungă de recuperare&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
&bdquo;Play on Sport&rdquo; se vede pe VOYO &icirc;nainte și după meciurile de Premier League! Invitați de top
„Play on Sport” se vede pe VOYO înainte și după meciurile de Premier League! Invitați de top
Pep Guardiola, la păm&acirc;nt! Cum a fost surprins după un nou eșec &icirc;n Premier League
Pep Guardiola, la pământ! Cum a fost surprins după un nou eșec în Premier League
Fulham &ndash; Sunderland 1-0 s-a văzut pe VOYO! Surpriza sezonului din Premier League cade după 9 meciuri fără eșec
Fulham – Sunderland 1-0 s-a văzut pe VOYO! Surpriza sezonului din Premier League cade după 9 meciuri fără eșec
ULTIMELE STIRI
Arne Slot și Salah, umiliți &icirc;ntr-un moment special la Liverpool
Arne Slot și Salah, umiliți într-un moment special la Liverpool
Rom&acirc;nia - Austria, la Trofeul Carpați. LIVE pe Pro Arena și VOYO (17:30). Ultimul test &icirc;nainte de CM de handbal feminin
România - Austria, la Trofeul Carpați. LIVE pe Pro Arena și VOYO (17:30). Ultimul test înainte de CM de handbal feminin
Iubita jucătorului de la Steaua Roșie &icirc;ntoarce toate privirile! Este Miss Lituania
Iubita jucătorului de la Steaua Roșie întoarce toate privirile! Este Miss Lituania
Coincidența care anunță o luptă aprigă la titlu &icirc;n Ligue 1! &Icirc;n ce situație se află primele trei clasate
Coincidența care anunță o luptă aprigă la titlu în Ligue 1! În ce situație se află primele trei clasate
CFR Cluj - Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Derby feroviar &icirc;n Superliga
CFR Cluj - Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Derby feroviar în Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Chivu r&acirc;de cu gura p&acirc;nă la urechi: rivala Juventus s-a făcut de r&acirc;s &icirc;n Italia

Chivu râde cu gura până la urechi: rivala Juventus s-a făcut de râs în Italia

Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Gigi Becali, dobor&acirc;t, distrus: ce a putut să zică după FCSB &ndash; Petrolul

Gigi Becali, doborât, distrus: ce a putut să zică după FCSB – Petrolul

Fotbalistul călcat &icirc;n picioare de Becali: &bdquo;Distruge tot jocul!&ldquo;

Fotbalistul călcat în picioare de Becali: „Distruge tot jocul!“

Coman, de nerecunoscut: situație &icirc;ngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Coman, de nerecunoscut: situație îngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce rom&acirc;nul a fost huiduit de un stadion &icirc;ntreg

Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce românul a fost huiduit de un stadion întreg



Recomandarile redactiei
Pleacă de la FCSB și Gigi Becali dă lovitura?! Fotbalistul cu clauză de 15.000.000 de euro se poate transfera
Pleacă de la FCSB și Gigi Becali dă lovitura?! Fotbalistul cu clauză de 15.000.000 de euro se poate transfera
Iubita jucătorului de la Steaua Roșie &icirc;ntoarce toate privirile! Este Miss Lituania
Iubita jucătorului de la Steaua Roșie întoarce toate privirile! Este Miss Lituania
Ioan Varga a făcut un anunț important &icirc;n ziua meciului cu Rapid: &rdquo;Au crezut dușmanii că murim?&rdquo;
Ioan Varga a făcut un anunț important în ziua meciului cu Rapid: ”Au crezut dușmanii că murim?”
Coincidența care anunță o luptă aprigă la titlu &icirc;n Ligue 1! &Icirc;n ce situație se află primele trei clasate
Coincidența care anunță o luptă aprigă la titlu în Ligue 1! În ce situație se află primele trei clasate
Theo Grecu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Secretele unui sport care ia amploare
Theo Grecu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Secretele unui sport care ia amploare
Alte subiecte de interes
Southampton a promovat &icirc;n Premier League după barajul cu Leeds! Revenire după doar un an &icirc;n elită
Southampton a promovat în Premier League după barajul cu Leeds! Revenire după doar un an în elită
BAMford! Gol senzațional &icirc;nscris &icirc;n FA Cup: stop pe piept și voleu superb din afara careului
BAMford! Gol senzațional înscris în FA Cup: stop pe piept și voleu superb din afara careului
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
A prins un transfer de senzație &icirc;nainte de Rom&acirc;nia - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
A prins un transfer de senzație înainte de România - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol &icirc;n Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, &icirc;n care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: &bdquo;Urmează o perioadă mai lungă de recuperare&rdquo;

stirileprotv Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina

stirileprotv Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina

Putin ameninDupă ploi și ninsori la munte, vremea se &icirc;ncălzește &icirc;n Rom&acirc;nia. Prognoza meteo p&acirc;nă pe 30 noiembrieță cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: &bdquo;Poate fi baza unei soluții definitive&rdquo;

stirileprotv Putin ameninDupă ploi și ninsori la munte, vremea se încălzește în România. Prognoza meteo până pe 30 noiembrieță cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!