Partida Leeds - Aston Villa, din runda 12 de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 16:00 și va putea fi urmărită LIVE pe platforma VOYO și LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.
LIVE VIDEO Leeds - Aston Villa, LIVE pe VOYO, de la 16:00! Gazdele pot ieși din zona retrogradării din Premier League
Leeds - Aston Villa este LIVE pe VOYO, de la ora 16:00.
Partida Leeds - Aston Villa, din runda 12 de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 16:00 și va putea fi urmărită LIVE pe platforma VOYO și LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.
Leeds - Aston Villa, LIVE pe VOYO, de la 16:00
Leeds vine după înfrângerea din runda trecută, scor 1-3 cu Nottigham Forest și se află pe locul 18 în clasamentul Premier League, la egalitate de puncte și cu un meci mai puțin față de West Ham, care este în afara zonei retrogradabile.
De cealaltă parte, Aston Villa se situează pe poziția a noua în Premier League și vine după victoria clară cu Bournemouth, scor 4-0.
Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul 2022/2023 de Premier League, iar atunci Astons Villa s-a impus cu 2-1.
Pulisic este ademenit de Manchester United și Aston Villa în Premier League
Christian Pulisic este sub contract cu AC Milan până în iulie 2027, iar clubul milanez i-a propus deja prelungirea înțelegerii. Dar agenții jucătorului și oficialii clubului nu au ajuns încă la un numitor comun, iar presa din Italia speculează că noul contract nu va fi semnat, până când nu se va ști dacă AC Milan se va califica în ediția viitoare a cupelor europene.
Câștigător de Champions League cu Chelsea, Pulisic ar fi nemulțumit că "rossonerii" au ratat prezența în acest sezon în competițiile continentale.
Americanul este dorit insistent de Manchester United și Aston Villa, cele două echipe din Premier League fiind dispuse să-i ofere o remunerație cel puțin dublă față de ce câștigă pe San Siro (4 milioane de euro net anual), plus prime consistente de performanță și de instalare.
În ciuda unor probleme medicale recurente, Pulisic a strâns 109 meciuri și 38 de goluri pentru AC Milan (9 partide, 6 reușite, în acest sezon) și este considerat unul dintre oamenii importanți din lotul lui Massimiliano Allegri.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News