Partida Leeds - Aston Villa, din runda 12 de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 16:00 și va putea fi urmărită LIVE pe platforma VOYO și LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro .

Leeds vine după înfrângerea din runda trecută, scor 1-3 cu Nottigham Forest și se află pe locul 18 în clasamentul Premier League, la egalitate de puncte și cu un meci mai puțin față de West Ham, care este în afara zonei retrogradabile.

De cealaltă parte, Aston Villa se situează pe poziția a noua în Premier League și vine după victoria clară cu Bournemouth, scor 4-0.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul 2022/2023 de Premier League, iar atunci Astons Villa s-a impus cu 2-1.

