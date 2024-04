Christian Pulisic semnează! Contract pe 4 ani pentru mijlocașul american

Christian Pulisic este un mijlocaș foarte apreciat la AC Milan, în Serie A, iar conducerea a luat o surprinzătoare decizie în aceste zile, conform presei din Italia. Se pare că oamenii care decid soarta clubului au hotărât să îi propună prelungirea contractuală, deși acordul în vigoare expiră în vara lui 2027.

Christian Pulisic va continua la AC Milan până în 2028

Concret, AC Milan profită de o clauză din contract și va prelungi acordul actual pe încă un sezon, până în vara lui 2028. Este posibil ca și salariul lui Pulisic să crească odată cu intrarea în vigoare ai noilor termeni, pentru că în timpul petrecut până acum la AC Milan a arătat că poate ajuta foarte mult echipa.

”Am avut multe discuții cu apeluri video, pentru a le explica fotbaliștilor pe care îi vreau stilul de joc şi rareori am o senzaţie greşită despre ei. Știam calitatea lui Pulisic, dar când am vorbit cu el prin apel video, am simțit ceva pozitiv.

Era foarte dornic, curios, interesat de tot ce aveam de spus. Nu vorbește foarte mult, dar este atitudinea care arată multe de la o persoană. Atitudinea lui este fantastică, este un profesionist și muncește din greu. Va ajuta echipa să devină mai puternică”, spunea Stefano Pioli despre jucătorul american.

Doar 20 de milioane de euro a costat transferul lui Christian Pulisic la AC Milan

Vara trecută, AC Milan și Chelsea au ajuns la o înțelegere pentru transferul lui Christian Pulisic (25 de ani), iar mijlocașul a ajuns la Milano pentru efectuarea vizitei medicale. Fotbalistul american nu se mai afla în planurile antrenorului Mauricio Pochettino pentru sezonul acesta, motiv pentru care a ales o nouă provocare la nivel profesional.

Christian Pulisic a evoluat de-a lungul carierei sale la echipe precum Borussia Dortmund și Chelsea. Junioratul l-a făcut la Brackley Town, Michigan Rush, Pennsylvania Classics și Borussia Dortmund.

• Chelsea: 145 meciuri jucate, 26 goluri, 21 assist-uri

• Borussia Dortmund: 127 meciuri jucate, 19 goluri, 26 assist-uri

De când a ajuns la AC Milan, Pulisic a bifat 41 de meciuri, a marcat 13 goluri și a oferit opt pase decisive. Acum, cota lui de piață este de 32 de milioane de euro!