Patronul lui Chelsea si-a dat acordul si proiectul noului Stamford Bridge va ajunge in atentia Guvernului! Cat va costa noua arena a "pensionarilor"

Proiectul noului stadion al lui Chelsea ar putea ajunge in atentia Guvernului britanic pentru a fi aprobat.

Initial, in luna martie, proiectul a fost respins, suma care ar urma sa fie investitia ridicandu-se la 1 miliard de lire. Din cauza pandemiei, patronul rus, Roman Abramovich, renuntase la a mai lua in calcul acest plan, insa acum si-a dat acordul pentru ca schita sa ajunga in fata Guvernului.

Proiectul presupune demolarea actualului Stamford Bridge, stadion de 41.600 de locuri, si construirea pe acelasi teren a unei arena cu o capacitate de 60.000 de locuri, care sa aiba facilitati ultra-moderne.

Inca din 2017 s-a discutat despre modernizarea stadionului lui Chelsea, dar lucrarile nu s-au concretizat. Acum proiectul de 1 miliard de lire are mari sanse sa fie aprobat.

Desi investitia este uriasa, oficialii clubului estimeaza ca afacerea va fi profitabila si ca noua arena va atrage si mai multi spectatori la meciuri. In plus, reprezentantii lui Chelsea se gandesc sa permita si organizarea de activitati sau evenimente in extra-sezon.