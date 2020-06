Premier League a inceput cu o "BOMBA" sexy! Numai in pielea "dusmanilor" lui Chelsea sa nu fii. Fanii i-au cerut sa-si dea jos bikini 

Miercuri s-au disputat primele doua meciuri din Premier League de dupa intreruperea cauzata de pandemie, iar reluarea celui mai competitiv campionat din lume a fost prefatata cum nu se poate mai bine de una dintre celebritatile din Regat, cantareata, dansatoarea si actrita Sinitta.

Vedeta britanica a implinit 51 de ani, dar nu-si arata deloc varsta, permitandu-si in continuare sa pozeze provocator si sa-si etaleze perfectiunea corpului. Pasionata si de fotbal, Sinitta n-a ratat ocazia de a se face remarcata in contextul in care sportul-rege din Anglia si-a reintrat in drepturi.

Astfel, Sinitta a decis sa faca o sedinta foto speciala, imbracata intr-un costum de baie cu insemnele clubului Chelsea Londra, accesorizat chiar si cu o masca de protectie de aceeasi culoare albastra care reprezinta clubul de pe "Stamford Bridge". De asemenea, ea a postat pe Instagram un filmulet in care isi afiseaza posteriorul si da drumul de la nivelul umerilor la cateva mingi de fotbal in miniatura.

Evident, initiativa sa a avut un real succes, dar nu pentru toata lumea, in special sustinatorii celorlalte mari forte din Premier League declarandu-se indignati. "Imi pare rau, dar nu pot sa te iert pentru ca ai imbracat o pereche de bikini cu Chelsea. Da-i jos imediat!!!", a scris pe Instagram unul dintre admiratorii Sinittei.